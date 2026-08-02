Світ кіно у жалобі: не стало легендарного актора «Клану Сопрано»

Він починав із мафіозних драм Скорсезе і став обличчям легендарного серіалу

Американський актор Вінсент Пасторе, який здобув світову популярність завдяки ролі Сальваторе «Біг Пуссі» Бонпенсьєро в культовому серіалі «Клан Сопрано» (The Sopranos), помер у віці 80 років. Як пише «Главком» , про його смерть першим повідомило видання Deadline, а згодом інформацію підтвердили менеджер актора Боб МакҐован та його представники.

За даними американських ЗМІ, Пасторе знайшли мертвим у його будинку на острові Сіті-Айленд у районі Бронкс (Нью-Йорк) після того, як із ним кілька днів не могли зв'язатися. Обставини смерті наразі з'ясовують правоохоронці, офіційна причина смерті поки не оголошена.

Менеджер актора Боб МакҐован підтвердив смерть Пасторе агентству Associated Press. За його словами, він саме намагався зв'язатися з артистом через можливу нову роботу, коли дізнався про трагедію від іншого актора «Клану Сопрано» Вінсента Куратоли.

«Він був найвідданішим моїм клієнтом. Він завжди займався благодійністю і був тією людиною, яка допомагала кожному. У нашому бізнесі це велика рідкість», – заявив Макґован.

Творчий шлях та ключові ролі

Вінсент Пасторе народився 14 липня 1946 року в Бронксі, виріс у місті Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк). До початку акторської кар'єри служив у Військово-морських силах США під час війни у В'єтнамі, а згодом навчався в Університеті Пейс.

Пасторе розпочав акторську кар'єру відносно пізно – у 1988 році. До цього він керував барами та нічними клубами в Нью-Йорку.

Перші помітні ролі він отримав у кримінальних драмах. Пасторе з'явився в епізодах стрічок Мартіна Скорсезе «Славні хлопці» (Goodfellas), а також зіграв невеликі ролі у фільмах «Пробудження» (Awakenings), «Шлях Карліто» (Carlito's Way), «Щоденник баскетболіста» (The Basketball Diaries), «Готті», «Ураган» (The Hurricane) та низці інших проєктів. Через характерну зовнішність акторові часто діставалися ролі мафіозі та кримінальних авторитетів.

При цьому найбільшу популярність Пасторе приніс серіал «Клан Сопрано», де він виконав роль Сальваторе «Біг Пуссі» Бонпенсьєро – близького друга головного героя Тоні Сопрано. Його персонаж був одним із центральних у перших двох сезонах серіалу, після чого Пасторе ще кілька разів повертався до цієї ролі як запрошений актор. Саме цей образ став найвідомішим у його кар'єрі та зробив його впізнаваним у всьому світі.

Окрім «Клану Сопрано», актор працював у численних телевізійних проєктах, зокрема Law & Order, The Practice, Hawaii Five-0, а також продовжував зніматися в кіно протягом наступних десятиліть.

У Пасторе залишилася донька Рене.

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