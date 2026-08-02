Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Пішов із життя легендарний актор із «Величного століття»

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
У віці 92 років помер актор із «Величного століття» Джан Колукиса
фото: скрин з відео

У віці 92 років відійшов у вічність видатний актор Джан Колукиса, який зіграв у десятках культових стрічок та історичних драмах

1 серпня стало відомо про смерть відомого театрального і кіноактора Джана Колукиса (Can Kolukısa). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рідних актора на офіційній сторінці в соціальних мережах. Причина смерті наразі не розголошується.

Джан Колукиса народився 14 травня 1934 року в місті Ескішехір. Дитинство та юність він провів у стамбульському районі Аксарай. Після закінчення ліцею Işık Lisesi вступив на економічний факультет Стамбульського університету, де захопився театром і почав виступати в студентських постановках.

Для вдосконалення акторської майстерності Колукиса навчався у Франції. У 1964–1966 роках він здобував освіту в Театральному інституті при Сорбонні, а згодом до 1968 року проходив професійні курси ЮНЕСКО. Після повернення до Туреччини працював у провідних театральних трупах країни, а в 1991–1992 роках був художнім керівником Міського театру Газіантепа.

Паралельно з театральною кар'єрою актор активно знімався в кіно й на телебаченні. Його фільмографія налічує десятки робіт. Серед найвідоміших кінострічок за його участю – «Король двірників» (Kapıcılar Kralı), «Листоноша» (Postacı), «Арабеск» (Arabesk), «Бідний ага» (Fakir Ağa) та «Сон, реальність і кіно» (Düş, Gerçek ve Sinema).

Широкій міжнародній аудиторії Джан Колукиса запам'ятався завдяки ролям у популярних турецьких серіалах. Він зіграв у «Величному столітті» (Muhteşem Yüzyıl), «Імперії Кесем» (Muhteşem Yüzyıl: Kösem), «Винограднику Асмали» (Asmalı Konak), «Балканській колисковій» (Balkan Ninnisi) та історичному серіалі «Мехмед: Султан завоювань» (Mehmed: Fetihler Sultanı), який став його останньою телевізійною роботою у 2025 році.

За свою кар'єру актор отримав низку престижних професійних нагород. У 1985 році його відзначили премією турецьких кінокритиків як найкращого актора другого плану за роль у фільмі «Бідний ага». У 1996 році він здобув нагороду Анкарського міжнародного кінофестивалю як найкращий актор за стрічку «Сон, реальність і кіно». У 2019 році Колукису нагородили почесною премією імені Йилдирима Онала на кінофестивалі «Золотий апельсин» в Анталії.

Джан Колукиса був одружений з відомою турецькою письменницею Пинар Кюр. Їхній син Емрах Колукиса також став актором і продовжив творчу династію.

За понад шість десятиліть творчої діяльності Джан Колукиса залишив помітний слід у турецькому театрі, кіно та телебаченні. Він належав до покоління акторів, які зробили вагомий внесок у розвиток сучасного турецького кінематографа, а його ролі в історичних серіалах принесли йому популярність далеко за межами Туреччини.

Нагадаємо, американський актор Вінсент Пасторе, який зіграв Сальваторе «Біг Пуссі» Бонпенсьєро у культовому серіалі «Клан Сопрано», помер у віці 80 років у своєму будинку в Нью-Йорку. За даними Deadline та Associated Press, обставини його смерті з'ясовують правоохоронці, а офіційну причину наразі не повідомили.

Читайте також:

Теги: актор кіно Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оксана Лада показалася у футболці від медичного батальйону ЗСУ
Голлівудська акторка привітала українських бойових медиків зі святом (фото)
28 липня, 17:29
Зірки українського шоубізнесу привітали Олександра Рудинського з ювілеєм
Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності
23 липня, 16:58
Кінопрем'єри 23 липня 2026 року
«Жінка з трьома чоловіками» та новий «Тест на тещу». Кінопрем’єри тижня
22 липня, 20:00
Хакан Фідан є міністром закордонних справ Туреччини
Зеленський нагородив главу МЗС Туреччини
16 липня, 18:28
Мер'єм Узерлі розплилася у компліментах Росії
Хюррем із «Величного століття» зізналася у любові Росії
15 липня, 13:24
Житлові комплекси «Топчу» та «Денізгорен» були евакуйовані
У турецькому Різе обвалилася ділянка дороги, евакуйовано житлові будинки
11 липня, 09:17
Російські комплекси ППО С-400 вирушають до країни Перської затоки
Ердоган вирішив позбутися російського «подарунка» заради скасування санкцій США
10 липня, 12:07
Кінопрем'єри 9 липня 2026 року
Літо Паоло Соррентіно. Що дивитися в кінотеатрах цього тижня
8 липня, 20:30
Меланія Трамп заробила мільйони доларів з виходу документального фільму про неї
Фільм про першу леді США провалився в прокаті: скільки заробила Меланія Трамп
4 липня, 16:38

Шоу-біз

Пішов із життя легендарний актор із «Величного століття»
Пішов із життя легендарний актор із «Величного століття»
Світ кіно у жалобі: не стало легендарного актора «Клану Сопрано»
Світ кіно у жалобі: не стало легендарного актора «Клану Сопрано»
Повернення «Теда Лассо», новий «Річер» та «Ліхтарі»: головні серіали серпня-2026
Повернення «Теда Лассо», новий «Річер» та «Ліхтарі»: головні серіали серпня-2026
Аліна Гросу зізналася, чому приховує чоловіка-росіянина
Аліна Гросу зізналася, чому приховує чоловіка-росіянина
Джаред Лето відреагував на звинувачення у домаганнях до неповнолітніх
Джаред Лето відреагував на звинувачення у домаганнях до неповнолітніх
«Працюю з кіберполіцією». Співак Парфенюк заявив про шахрайство
«Працюю з кіберполіцією». Співак Парфенюк заявив про шахрайство

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
147K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
92K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31 липня, 00:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua