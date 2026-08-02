Пішов із життя легендарний актор із «Величного століття»

У віці 92 років відійшов у вічність видатний актор Джан Колукиса, який зіграв у десятках культових стрічок та історичних драмах

1 серпня стало відомо про смерть відомого театрального і кіноактора Джана Колукиса (Can Kolukısa). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рідних актора на офіційній сторінці в соціальних мережах. Причина смерті наразі не розголошується.

Джан Колукиса народився 14 травня 1934 року в місті Ескішехір. Дитинство та юність він провів у стамбульському районі Аксарай. Після закінчення ліцею Işık Lisesi вступив на економічний факультет Стамбульського університету, де захопився театром і почав виступати в студентських постановках.

Для вдосконалення акторської майстерності Колукиса навчався у Франції. У 1964–1966 роках він здобував освіту в Театральному інституті при Сорбонні, а згодом до 1968 року проходив професійні курси ЮНЕСКО. Після повернення до Туреччини працював у провідних театральних трупах країни, а в 1991–1992 роках був художнім керівником Міського театру Газіантепа.

Паралельно з театральною кар'єрою актор активно знімався в кіно й на телебаченні. Його фільмографія налічує десятки робіт. Серед найвідоміших кінострічок за його участю – «Король двірників» (Kapıcılar Kralı), «Листоноша» (Postacı), «Арабеск» (Arabesk), «Бідний ага» (Fakir Ağa) та «Сон, реальність і кіно» (Düş, Gerçek ve Sinema).

Широкій міжнародній аудиторії Джан Колукиса запам'ятався завдяки ролям у популярних турецьких серіалах. Він зіграв у «Величному столітті» (Muhteşem Yüzyıl), «Імперії Кесем» (Muhteşem Yüzyıl: Kösem), «Винограднику Асмали» (Asmalı Konak), «Балканській колисковій» (Balkan Ninnisi) та історичному серіалі «Мехмед: Султан завоювань» (Mehmed: Fetihler Sultanı), який став його останньою телевізійною роботою у 2025 році.

За свою кар'єру актор отримав низку престижних професійних нагород. У 1985 році його відзначили премією турецьких кінокритиків як найкращого актора другого плану за роль у фільмі «Бідний ага». У 1996 році він здобув нагороду Анкарського міжнародного кінофестивалю як найкращий актор за стрічку «Сон, реальність і кіно». У 2019 році Колукису нагородили почесною премією імені Йилдирима Онала на кінофестивалі «Золотий апельсин» в Анталії.

Джан Колукиса був одружений з відомою турецькою письменницею Пинар Кюр. Їхній син Емрах Колукиса також став актором і продовжив творчу династію.

За понад шість десятиліть творчої діяльності Джан Колукиса залишив помітний слід у турецькому театрі, кіно та телебаченні. Він належав до покоління акторів, які зробили вагомий внесок у розвиток сучасного турецького кінематографа, а його ролі в історичних серіалах принесли йому популярність далеко за межами Туреччини.

Нагадаємо, американський актор Вінсент Пасторе, який зіграв Сальваторе «Біг Пуссі» Бонпенсьєро у культовому серіалі «Клан Сопрано», помер у віці 80 років у своєму будинку в Нью-Йорку. За даними Deadline та Associated Press, обставини його смерті з'ясовують правоохоронці, а офіційну причину наразі не повідомили.