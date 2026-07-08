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Імпорт не врятував Росію від дефіциту пального – ЦПД

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Імпорт не врятував Росію від дефіциту пального – ЦПД
Росія втратила потужності топових НПЗ після ударів ЗСУ
скриншот з відео

Після ураження низки найбільших нафтопереробних заводів нестача бензину в РФ може сягнути майже мільйона тонн на місяць

Масовані удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах продовжують посилювати паливну кризу в РФ. Імпорт бензину не здатен компенсувати втрати від зупинки найбільших підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, українські удари вже призвели до зупинки або суттєвого порушення роботи низки ключових російських нафтопереробних заводів, серед яких і найбільший у країні Омський НПЗ.

До переліку підприємств, які зазнали ураження, він відніс Омський НПЗ, Московський НПЗ, ТАНЕКО у Нижньокамську, Кстовський НПЗ, Ярославський НПЗ, підприємство «Кіришинафтооргсинтез», Рязанський, Куйбишевський, Волгоградський та Новошахтинський нафтопереробні заводи.

За оцінкою керівника ЦПД, після ураження Омського НПЗ добовий дефіцит бензину в Росії може сягнути 30,6 тис. тонн, що становить приблизно 918 тис. тонн на місяць.

«Імпорт не рятує Росію взагалі. Навіть у сумі всі відомі імпортні партії - це разові одноразові поставки в межах 50-60 тис тонн, а не регулярний щомісячний потік», – заявив Коваленко.

Він наголосив, що навіть за умови постачання 50 тис. тонн пального такий обсяг не здатний компенсувати втрати російського ринку. «Навіть 50000 тонн - це менше половини одного дня попиту по країні (110 000 т/добу). Попит також буде зростати в серпні-вересні», – додав керівник Центру протидії дезінформації.

За його словами, імпортні поставки можуть покрити лише незначну частину прогнозованого дефіциту, тоді як розрив між попитом і пропозицією може наблизитися до одного мільйона тонн пального щомісяця.

У ЦПД вважають, що подальше скорочення нафтопереробних потужностей може призвести до ще більшого дефіциту бензину на внутрішньому ринку Росії, особливо напередодні сезонного зростання попиту.

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня безпілотники, за попередніми даними, атакували нафтопереробний комплекс «Танеко» у Нижньокамську (Татарстан). Після удару на території одного з найсучасніших НПЗ Росії спалахнула пожежа, а над підприємством здійнявся густий дим. Про атаку повідомили моніторингові OSINT-пабліки.

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Теги: нафта росія бензин пальне дрон

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