Киргизстан припинив експорт бензину та дизеля до Росії

Уряд країни пояснив рішення необхідністю запобігти дефіциту пального та забезпечити стабільність внутрішнього ринку

Киргизстан запровадив безстрокову заборону на вивезення нафти та нафтопродуктів, зокрема бензину й дизельного пального, до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), серед яких Росія. Таке рішення уряд пояснив необхідністю захистити внутрішній ринок від дефіциту пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Радіо Аззатик.

Під заборону потрапило вивезення нафти та нафтопродуктів автомобільним і залізничним транспортом. Водночас уряд передбачив низку винятків.

Зокрема, за окремим рішенням Кабінету міністрів дозволятиметься вивезення нафти, мазуту та пічного палива для переробки за кордоном із подальшим обов'язковим поверненням продуктів переробки до Киргизстану. Крім того, обмеження не стосуються пального, яке перебуває у штатних паливних баках транспортних засобів.

Уряд не встановив конкретної дати завершення дії заборони. Вона залишатиметься чинною до насичення внутрішнього ринку пальним або до створення спільного ринку нафти та нафтопродуктів ЄАЕС.

Одночасно Кабінет міністрів Киргизстану до 1 квітня 2027 року продовжив дію винятку із заборони на ввезення окремих видів нафти та нафтопродуктів автомобільним транспортом.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що рішення ухвалили для запобігання дефіциту пального, зміцнення енергетичної безпеки та забезпечення стабільної роботи внутрішнього ринку.

Як нагадує видання «Настоящее Время», раніше в Киргизстані вже діяла заборона на вивезення пального за межі ЄАЕС. Тепер обмеження поширили й на експорт до країн самого Євразійського економічного союзу, до якого входять Росія, Білорусь, Казахстан і Вірменія.

Рішення Киргизстану ухвалене на тлі проблем із паливом у Росії. Москва, яка є основним постачальником нафтопродуктів до Киргизстану, раніше тимчасово обмежила експорт бензину та інших видів пального, пояснивши це необхідністю забезпечити власний внутрішній ринок. Після атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи у країні виникли перебої з виробництвом пального.

На тлі цих проблем киргизька влада також запровадила механізм субсидування імпорту пального, тимчасове державне регулювання цін і розпочала пошук альтернативних маршрутів постачання.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що Росія розпочала морський імпорт бензину з Індії, намагаючись компенсувати дефіцит пального після ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними агентства, Москва також розраховує збільшити постачання бензину з Білорусі, тоді як у низці російських регіонів уже фіксуються перебої з пальним і зростання цін.