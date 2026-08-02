Серіал «Левиця» повернувся на екрани: сюжет та головні актори третього сезону
Загін «Левиця» в новому сезоні зіштовхнеться не лише з питанням державної безпеки, але й із викликами особистого життя
Сьогодні, 2 серпня, виходить третій сезон шпигунського трилера «Левиця» (Lioness). У довгоочікуваному продовженні культового бойовика на екрани повернуться голлівудські зірки Зоя Салдана та Ніколь Кідман, які зіграли головних героїнь. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.
Інтерактивний зміст
Сюжет третього сезону серіалу «Левиця»
- Дата виходу: 2 серпня
- Платформа: Paramount+
- Жанр: шпигунський трилер, бойовик, драма
- У ролях: Зої Салдана, Ніколь Кідман, Лайсла Де Олівейра, Майкл Келлі, Морган Фрімен
У новому сезоні сюжет розгортатиметься навколо співробітниці ЦРУ Джо Макнамарі, яку зіграла Зоя Салдана та її секретного підрозділу «Левиця». До загону входять жінки-агентки, які працюють під прикриттям. Продовження шпигунської драми стане не лише новим викликом для спецзагону сил швидкого реагування, але й торкнеться особистого життя та дому Джо Макнамарі.
Серіал «Левиця» розповідає про елітний жіночий спецзагін ЦРУ, до складу якого входять найкращі військові фахівчині, які отримують надсекретне завдання – зірвати підготовку масштабного теракту в США, спрямованого на стратегічно важливі об’єкти в кількох містах країни.
До загону «Левиця» входять снайперки, аналітикині, розвідниці та технічні експертки, кожна з яких має унікальні навички. Саме їм вдається проникнути до закритих спільнот, куди не потрапити звичайним оперативникам. Водночас керівниці операції Джо Макнамарі в цій історії доводиться намагатися втримати межу між роботою та сім’єю.
Головні актори та ролі
Зоя Салдана
Роль співробітниці ЦРУ, керівниці спецрозділу та загону «Левиця» Джо Макнамарі дісталася американсько-домініканській акторці та режисерці Зої Салдані.
Зоя Салдана нині є однією з найзатребуваніших акторок Голлівуду. Однією з найвідоміших і найновіших її робіт є роль у культових фільмах «Аватар». Серед її фільмографії також є відомі стрічки, як «Зоряний шлях», «Коломбіана», «Вартові галактики» та інші.
Вона є володаркою престижних кінопремій світового кінематографу, таких як «Золотий глобус» і «Оскар», а також має нагороду Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.
Ніколь Кідман
Роль високопоставленої співробітниці ЦРУ Кейтлін Мід у серіалі «Левиця» грає голлівудська зірка Ніколь Кідман. Вона є популярною австралійською та американською акторкою. Серед її робіт десятки відомих стрічок.
Кідман є лауреаткою премій «Оскар», «Золотий глобус», «Еммі», Гільдії кіноакторів та низки інших визначних нагород. Нині Ніколь Кідман є однією з найвисокооплачуваніших зірок Голлівуду.
Морган Фрімен
Роль державного секретаря США Едвіна Маллінза в серіалі «Левиця» дісталася видатному американському актору та режисеру, 89-річному Моргану Фрімену.
Морган Фрімен є одним із найвідоміших облич Голлівуду. Він є актором всесвітньо відомих стрічок, як «Крихітка на мільйон доларів», «Втеча із Шоушенка», трилер «Сім». Однією з культових робіт Фрімена є його роль Бога у фільмі «Брюс Всемогутній» та інших.
Лайсла Де Олівейра
Одну з головних героїнь серіалу «Левиця» та таємну агентку підрозділу «Левиця» грає канадська акторка Лайсла Де Олівейра.
Уперше в кіноіндустрії вона дебютувала в одному з епізодів серіалу «Таємні операції», а згодом у фільмі «Старі знайомі». У її фільмографії зазначаються серіали «Лок і ключ», «Обдаровані», фільми «Почесний гість» та «У високій траві» тощо.
Майкл Келлі
Заступника директора ЦРУ з операцій та одного із керівників програми «Левиця» Байрона Вестфілда грає американський актор Майкл Келлі.
Він найбільш відомий як продюсер та сценарист. Головною його роботою є телесеріал «Помста».
Дейв Еннебл
Чоловіка головної героїні серіалу «Левиця» Джо Макнамарі, доктора Ніла Макнамару, зіграв американський актор Дейв Еннебл. Він найбільш відомий за роллю Джастіна Волкера в телесеріалі «Брати й сестри», стрічках «Скільки в тебе?», «Не можна цілувати наречену», «Збройна відповідь» та інших.
Цікаві факти про серіал «Левиця»
Серіал «Левиця» є роботою відомого американського сценариста, режисера та актора Тейлора Шерідана. Він здобув популярність як автор сценаріїв до фільмів «Сікаріо», «Будь-якою ціною» та «Вітряна ріка», а також як творець серіалів «Єллоустоун», «1883», «1923», «Мер Кінгстауна» й «Король Талси».
Перший сезон «Левиці» вийшов у липні 2023 року, а другий у жовтні 2024 року та мав найбільший успіх серед попередніх. Третій сезон представляє платформа Paramount+. Він знятий у жанрах шпигунського трилера та бойовика, що має драматичні сюжетні лінії.
Зазначимо, фінал літа буде дуже насиченим для любителів серіалів. Apple TV повертає «Теда Лассо» та «Темну матерію», Netflix прощається із «Зовнішніми мілинами», Prime Video випускає новий сезон «Річера», а HBO Max запускає один із головних проєктів DC – «Ліхтарі». Тож «Главком» обрав 14 найбільш очікуваних прем'єр і нових сезонів на Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video, Disney+ та інших платформах.
Коментарі — 0