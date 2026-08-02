Серіал «Левиця» повернувся на екрани: сюжет та головні актори третього сезону

Загін «Левиця» в новому сезоні зіштовхнеться не лише з питанням державної безпеки, але й із викликами особистого життя

Сьогодні, 2 серпня, виходить третій сезон шпигунського трилера «Левиця» (Lioness). У довгоочікуваному продовженні культового бойовика на екрани повернуться голлівудські зірки Зоя Салдана та Ніколь Кідман, які зіграли головних героїнь. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

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Сюжет третього сезону серіалу «Левиця»

Серіал «Левиця» розповідає про елітний жіночий спецзагін ЦРУ фото: Іnstagram.com/zoesaldana

Дата виходу: 2 серпня

2 серпня Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: шпигунський трилер, бойовик, драма

шпигунський трилер, бойовик, драма У ролях: Зої Салдана, Ніколь Кідман, Лайсла Де Олівейра, Майкл Келлі, Морган Фрімен

У новому сезоні сюжет розгортатиметься навколо співробітниці ЦРУ Джо Макнамарі, яку зіграла Зоя Салдана та її секретного підрозділу «Левиця». До загону входять жінки-агентки, які працюють під прикриттям. Продовження шпигунської драми стане не лише новим викликом для спецзагону сил швидкого реагування, але й торкнеться особистого життя та дому Джо Макнамарі.

Роль співробітниці ЦРУ, керівниці спецрозділу та загону «Левиця» Джо Макнамарі дісталася Зої Салдані фото: кадр із серіалу «Левиця»

Серіал «Левиця» розповідає про елітний жіночий спецзагін ЦРУ, до складу якого входять найкращі військові фахівчині, які отримують надсекретне завдання – зірвати підготовку масштабного теракту в США, спрямованого на стратегічно важливі об’єкти в кількох містах країни.

Підрозділ «Левиця» є елітним жіночим спецзагіном ЦРУ фото: Іnstagram.com/laysladeo

До загону «Левиця» входять снайперки, аналітикині, розвідниці та технічні експертки, кожна з яких має унікальні навички. Саме їм вдається проникнути до закритих спільнот, куди не потрапити звичайним оперативникам. Водночас керівниці операції Джо Макнамарі в цій історії доводиться намагатися втримати межу між роботою та сім’єю.

Головні актори та ролі

Майкл Келлі, Морган Фрімен та Ніколь Кідман зіграли головні ролі у серіалі «Спецоперації: Левиця» фото: Іnstagram.com/nicolekidman

Зоя Салдана

Зоя Салдана зіграла роль співробітниці ЦРУ, керівниці спецрозділу та загону «Левиця» фото: Іnstagram.com/zoesaldana

Роль співробітниці ЦРУ, керівниці спецрозділу та загону «Левиця» Джо Макнамарі дісталася американсько-домініканській акторці та режисерці Зої Салдані.

Зоя Салдана є однією з найзатребуваніших акторок Голлівуду фото: Іnstagram.com/zoesaldana/кадр із серіалу «Левиця»

Зоя Салдана нині є однією з найзатребуваніших акторок Голлівуду. Однією з найвідоміших і найновіших її робіт є роль у культових фільмах «Аватар». Серед її фільмографії також є відомі стрічки, як «Зоряний шлях», «Коломбіана», «Вартові галактики» та інші.

Зоя Салдана в ролі Джо Макнамарі зіграла. керівницю спецрозділу та загону «Левиця» фото: Іnstagram.com/zoesaldana/кадр із серіалу «Левиця»

Вона є володаркою престижних кінопремій світового кінематографу, таких як «Золотий глобус» і «Оскар», а також має нагороду Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман зіграла співробітницю ЦРУ Кейтлін Мід у серіалі «Левиця» фото: Іnstagram.com/zoesaldana

Роль високопоставленої співробітниці ЦРУ Кейтлін Мід у серіалі «Левиця» грає голлівудська зірка Ніколь Кідман. Вона є популярною австралійською та американською акторкою. Серед її робіт десятки відомих стрічок.

Ніколь Кідман і Зоя Салдана у серіалі «Левиця» фото: Іnstagram.com/nicolekidman/кадр із серіалу «Левиця»

Кідман є лауреаткою премій «Оскар», «Золотий глобус», «Еммі», Гільдії кіноакторів та низки інших визначних нагород. Нині Ніколь Кідман є однією з найвисокооплачуваніших зірок Голлівуду.

Морган Фрімен

Морган Фрімен зіграв роль державного секретаря США Едвіна Маллінза в серіалі «Левиця» фото: Іnstagram.com/laysladeo

Роль державного секретаря США Едвіна Маллінза в серіалі «Левиця» дісталася видатному американському актору та режисеру, 89-річному Моргану Фрімену.

Морган Фрімен зіграв у серіалі «Левиця» Роль державного секретаря США Едвіна Маллінза в серіалі «Левиця» фото: кадр з третього сезону «Левиця»

Морган Фрімен є одним із найвідоміших облич Голлівуду. Він є актором всесвітньо відомих стрічок, як «Крихітка на мільйон доларів», «Втеча із Шоушенка», трилер «Сім». Однією з культових робіт Фрімена є його роль Бога у фільмі «Брюс Всемогутній» та інших.

Лайсла Де Олівейра

Лайсла Де Олівейра зіграла таємну агентку підрозділу «Левиця» фото: Іnstagram.com/laysladeo

Одну з головних героїнь серіалу «Левиця» та таємну агентку підрозділу «Левиця» грає канадська акторка Лайсла Де Олівейра.

Лайсла Де Олівейра (на фото справа) з Зоєю Салданою у серіалі «Левиця» фото: Іnstagram.com/laysladeo

Уперше в кіноіндустрії вона дебютувала в одному з епізодів серіалу «Таємні операції», а згодом у фільмі «Старі знайомі». У її фільмографії зазначаються серіали «Лок і ключ», «Обдаровані», фільми «Почесний гість» та «У високій траві» тощо.

Майкл Келлі

Майкл Келлі зіграв заступника директора ЦРУ у серіалі «Левиця» фото: Іnstagram.com/laysladeo

Заступника директора ЦРУ з операцій та одного із керівників програми «Левиця» Байрона Вестфілда грає американський актор Майкл Келлі.

Майкл Келлі зіграв у серіалі «Левиця» фото: кадр з фільму

Він найбільш відомий як продюсер та сценарист. Головною його роботою є телесеріал «Помста».

Дейв Еннебл

Дейв Еннебл зіграв чоловіка Джо Макнамарі, доктора Ніла Макнамару фото: Іnstagram.com/laysladeo/кадр із серіалу «Левиця»

Чоловіка головної героїні серіалу «Левиця» Джо Макнамарі, доктора Ніла Макнамару, зіграв американський актор Дейв Еннебл. Він найбільш відомий за роллю Джастіна Волкера в телесеріалі «Брати й сестри», стрічках «Скільки в тебе?», «Не можна цілувати наречену», «Збройна відповідь» та інших.

Цікаві факти про серіал «Левиця»

Ніколь Кідман і Зоя Салдана у серіалі «Левиця» фото: Іnstagram.com/zoesaldana

Серіал «Левиця» є роботою відомого американського сценариста, режисера та актора Тейлора Шерідана. Він здобув популярність як автор сценаріїв до фільмів «Сікаріо», «Будь-якою ціною» та «Вітряна ріка», а також як творець серіалів «Єллоустоун», «1883», «1923», «Мер Кінгстауна» й «Король Талси».

У голвних ролях серіалу «Левиця»: Зої Салдана, Ніколь Кідман, Лайсла Де Олівейра, Майкл Келлі, Морган Фрімен та Дейв Еннебл фото: кадр із серіалу «Левиця»

Перший сезон «Левиці» вийшов у липні 2023 року, а другий у жовтні 2024 року та мав найбільший успіх серед попередніх. Третій сезон представляє платформа Paramount+. Він знятий у жанрах шпигунського трилера та бойовика, що має драматичні сюжетні лінії.

Lioness | Season 3 Official Trailer

Зазначимо, фінал літа буде дуже насиченим для любителів серіалів. Apple TV повертає «Теда Лассо» та «Темну матерію», Netflix прощається із «Зовнішніми мілинами», Prime Video випускає новий сезон «Річера», а HBO Max запускає один із головних проєктів DC – «Ліхтарі». Тож «Главком» обрав 14 найбільш очікуваних прем'єр і нових сезонів на Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video, Disney+ та інших платформах.