Снежана Егорова прокомментировала побег экс-супруга из Украины: Он сошел с ума

Алиментный скандал продолжается

Чуть больше недели назад, эпатажный шоумен, актер, писатель и телеведущий Антин Мухарский сделал в соцсети Facebook скандальное заявление и покинул территорию Украины. Причиной отъезда стали арест имущества из-за неуплаты алиментов и принятие Верховной Радой законопроекта №7277 об ужесточении ответственности для неплательщиков



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Снежана Егорова и Антин Мухарский

Алиментный скандал продолжается

Чуть больше недели назад, эпатажный шоумен, актер, писатель и телеведущий Антин Мухарский сделал в соцсети Facebook скандальное заявление и покинул территорию Украины.

Причиной отъезда стали арест имущества из-за неуплаты алиментов и принятие Верховной Радой законопроекта №7277 об ужесточении ответственности для неплательщиков алиментов.

Напомним, что в 2012 году, суд запретил Антину Мухарскому видеться со своими детьми от второго брака с известной телеведущей и актрисой Снежаной Егоровой. Также, в судебном порядке было решено, что Антин Мухарский будет выплачивать алименты в сумме эквивалентной $3 тыс. На тот момент, по словам украинского артиста, сумма была вполне приемлемой и за три года после развода Мухарский выплатил экс-супруге почти миллион гривен.

Но после того, как в Украине началась война, у популярного артиста возникли финансовые трудности и он попросил экс-супругу «ослабить ремешок на шее». По словам Мухарского, в мае 2014 года, он обратился в Оболонский районный суд с иском о пересмотре суммы алиментов. Но решение не было принято до сих пор.

После недельного молчания, экс-супруга Мухарского Снежана Егорова решила прокомментировать отъезд из Украины.

«Я достаточно давно занимаю толерантную позицию относительно приключений героя-любовника и отца-беглеца Мухарского. Он биологический отец наших детей. Наши с ним дела находятся в юридическом правовом поле: идут суды. А относительно его письма-заявления могу только сказать, что у каждого есть право сойти с ума. Но я не являюсь специалистом в области психиатрии», – заявила Снежана Егорова «Теленеделе».

В это же время адвокат Снежаны Егоровой также прокомментировала поступок Мухарского и разъяснила ситуацию, которая касается финансовых вопросов.

Екатерина Власюк заявила, что Мухарский говорит неправду.

«Сейчас сумма на троих детей – это восемь тысяч грн умноженные на три. Речь о трех тысячах долларов не идет, не шла и не будет вестись. Потому что у нас взыскивают алименты в гривневом эквиваленте», - сказала Власюк в комментарии ТСН.

Стоит отметить, что на данный момент Мухарский является гражданином Украины. Если он не получит политического убежища в Европе, то по закону он должен вернуться в Украину в течении 90 дней.

«Если он не вернется, (а мы сейчас выясняем, в какой стране ЕС он находится), то направим туда решение украинского суда. Замечу, что в Европе и США контроль за неуплату алиментов – еще больше. У него осталось имущество в нашей стране. И замечу, что по договору он трижды в неделю должен видеть детей. И виделся с ними только в прошлое воскресенье. Он подавал встречное заявление – разорвать контракт 2014 года, но в Украине на сегодняшний день еще ни один подобный контракт разорван не был», – отметила адвокат Егоровой.