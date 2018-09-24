София Ротару рассказала, как ей не хватает покойного супруга



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София Ротару

Популярная артистка опубликовала в соцсети трогательный пост в память о супруге

Народная артистка Украины София Ротару поделилась со своими поклонниками редким архивным снимком. На нем певица изображена со своим покойным супругом Анатолием Евдокименко.

«Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!» – трогательно написала София Ротару на своей странице в соцсети.

Напомним, что недавно София Михайловна очень сильно напугала своих близких и поклонников. Певица была экстренно госпитализирована прямо во время концерта. По словам очевидцев, Ротару почувствовала недомогание во время корпоратива в Уфе. После госпитализации певицы в СМИ появилась информация о том, что у Ротару случился инсульт, но концертный директор опроверг эту информацию.