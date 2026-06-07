Популярна українська співачка похизувалася подарунком від Алли Пугачової

Попри величезну любов до прикраси, Міла Нітіч уже давно не з'являється з нею на публіці та не використовує як повсякденний аксесуар

Артистка вважає прикрасу своїм головним кар'єрним трофеєм та оберегом

Популярна українська виконавиця Міла Нітіч продемонструвала свою найбільш цінну ювелірну прикрасу – унікальний золотий кулон, який їй колись особисто вручила Алла Пугачова. Як інформує «Главком», про це співачка розповіла в YouTube-проєкті «По хатах».

Цей пам'ятний знак артистка вважає своїм головним кар'єрним трофеєм та оберегом, з яким пов'язана знакова подія у її професійному житті.

Ексклюзивний кулон, виконаний у формі зірки, потрапив до рук українки ще під час її тріумфального виступу на міжнародному музичному фестивалі «Нова хвиля» в латвійській Юрмалі. Тоді вокальна майстерність та потужний голос молодої виконавиці настільки вразили Пугачову, що вона вирішила присудити Мілі свою престижну іменну нагороду «Золота зірка Алли».

Артистка з особливим трепетом описує коштовний подарунок:

«Найулюбленіша і найдорожча прикраса… Це жовте золото, це 750 проба, я це точно знаю. Це кулон», – розповіла співачка.

На додачу до кулона та офіційного диплома, талановита українка отримала вагому фінансову підтримку для розвитку своєї творчості – чек на суму $50 тисяч.

Попри величезну любов до прикраси, Міла Нітіч уже давно не з'являється з нею на публіці та не використовує як повсякденний аксесуар. Співачка пояснює це суто практичними причинами: підвіска виявилася занадто великою та має відчутну вагу, що робить її незручною для щоденного носіння.

Виконавиця переконана, що цей кулон має потужну позитивну енергетику успіху, яка допомагає їй у житті. Саме тому вона вирішила назавжди сховати золоту зірку від сторонніх очей і перетворити її на сімейну реліквію. Артистка планує дбайливо зберігати коштовність у родинному колі, аби з часом передати цей історичний артефакт у спадок своїм майбутнім дітям та наступним поколінням нащадків.

Нагадаємо, українська співачка Міла Нітіч була очевидицею скандалу на зніманнях «Караоке на Майдані». Виконавиця розповіла, що насправді трапилось під час шоу.

Також співачка Міла Нітіч розповіла про одну з останніх зустрічей з продюсером Володимиром Бебешком. Вони припинили співпрацю у 2019 році.