Батько Кузьми Скрябіна розказав, яким син був у дитинстві

17 серпня – день народження Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін

Батько співака Кузьми Скрябіна, Віктор Кузьменко пригадав, яким син був у дитинстві, як у нього з’явилося захоплення музикою та як родина згадує артиста цього дня. Про це пише «Главком» із посиланням інтерв’ю Віктора Кузьменко Славі Дьоміну.

Яким Кузьма був у дитинстві

За словами Віктора Кузьменка, Андрій змалечку був слухняним і дисциплінованим. Він добре поводився у дитячому садку та школі, розумів, що можна робити, а чого не варто. «Він був слухняним хлопцем у школі. Ще починаючи із садочку він був дисциплінованою дитиною. Він знав, що таке добре, що таке погано. І в якійсь мірі слухався і маму, і тата», – розповів батько музиканта.

Водночас, за словами Віктора Кузьменка, Андрій із дитинства був працьовитим і наполегливим. Він не боявся братися за нові справи, а якщо вже починав щось робити, то намагався довести до кінця. «Він був трудоголіком. Він не боявся братися за нову справу, а якщо вже взявся, то доводив діло до кінця», – пригадав батько.

Ще однією рисою Андрія, яку згадує Віктор Кузьменко, була здатність не падати духом перед труднощами. За словами батька, син завжди шукав вихід зі складних ситуацій.

«Червона рута» стала знаковою у житті Кузьми

Інтерес до музики проявився в Андрія ще в ранньому віці. У чотири роки він постійно співав «Червону руту», яку чув від виховательок у дитячому садку. Мати Андрія підтримала його захоплення і зробила синові іграшкову гітару з картону. Хлопчик носив її із собою до дитячого садка. «Коли він ходив в садочок в Новому Роздолі, йому було чотири рочки. І коли ми приводили його додому, він ход ив по хаті і співав «Червону руту», – пригадав Віктор Кузьменко.

Спочатку батьки хотіли, щоб Андрій отримав професію лікаря-стоматолога. Він навчався у Львівському медінституті та паралельно займався музикою.

Коли Андрій отримав запрошення на фестиваль «Червона рута» у Чернівцях, батьки поставили умову: якщо він хоче серйозно займатися музикою, має повернутися з призовим місцем. Андрій посів третє місце, після чого батьки погодилися з його музичним вибором, але попросили завершити навчання в медінституті.

Як родина згадує Андрія 17 серпня

Віктор Кузьменко розповів, що 17 серпня родина традиційно збиралася біля могили Андрія. Там проводили панахиду, а до них приходили близькі та друзі.

Після смерті дружини Ольги Михайлівни Віктор Кузьменко розставив у будинку портрети рідних. За його словами, це допомагає йому не почуватися самотнім. «Я всі портрети Андрійка, Ольги Михайлівни порозставляв по кімнаті і зробив таку для себе атмосферу, що я не сам, що я не одинокий», – сказав він.

Нагадаємо, що донька Кузьми Скрябіна Марія-Барбара раніше розповідала про суворе виховання батька та зазначала, що в дитинстві їй дозволялося дуже мало.