«Справа дуже темна». Батько Скрябіна висловився про трагічну ДТП

Андрій Кузьменко загинув 11 років тому

Батько українського співака Кузьми Скрябіна, Віктор Кузьменко, не вірить у випадковість смертельної ДТП, у якій загинув його син. Про це чоловік висловився в інтервʼю Славі Дьоміну, пише «Главком».

Батько Кузьми назвав «темною» справу про ДТП за участі співака

Батько Скрябіна висловився про трагічну ДТП фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Віктор Кузьменко погодився зі словами своєї покійної дружини Ольги Кузьменко, яка не вірила у випадковість аварії за участі їхнього сина. «Ну, тут справа дуже темна і якогось такого нормального розслідування не було. Все було якось так пущено на самоплив. Я згідний з Ольгою Михайлівною, що таких прямих доказів не було, а триматися якихось своїх думок, інших, якось не хотілося. Якщо по-чесному, 50 на 50», – сказав він.

Віктор Кузьменко повідомив, що наразі слідство завершилося. Родина прийняла рішення не чіпати справу із ДТП, аби не наразити доньку та дружину Андрія Кузьменка на небезпеку. «Андрійка не стало, а в Києві живе Світлана і його доця Барбара. І якщо би ми хотіли дізнатися правди чи десь поставили це питання дуже твердо, ми боялися за їхнє життя в Києві, за Світлану і за внучку», – пояснив чоловік.

Батько співака пояснив, що вони підсвідомо боялися за Світлану Бабійчук та Марію-Барбару Кузьменко, оскільки обставини смерті Андрія Кузьменка залишалися нерозслідуваними. За словами Віктора Кузьменка, вони побоювалися, що, якщо ДТП не була випадковою, тож щось подібне могло статися і з дружиною та донькою співака. Тому в родині вирішили не акцентувати на цій темі. «Така ситуація була в країні, що не всі моменти, всі випадки розслідувалися і доводилися і доходили до якогось завершення», – додав чоловік.

Востаннє Віктор Кузьменко був на місці, де загинув Кузьма, близько шести років тому.

Що відомо про ДТП, у якому загинув Кузьма

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у смертельній ДТП фото з відкритих джерел

Андрій Кузьменко загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. У той день Кузьма їхав зі свого концерту у Кривому Розі. По дорозі додому на трасі в Дніпропетровській області поблизу села Лозуватка співак потрапив у смертельну аварію. Його авто Toyota Sequoia зіткнулося з молоковозом, внаслідок чого артист помер. Йому було 46 років.

Авто Кузьми Toyota Sequoia зіткнулося з молоковозом, внаслідок чого артист помер фото з відкритих джерел

5 лютого співака поховали у родинному склепі на рідній Львівщині, у селищі Брюховичі. Поховання пройшло в оточенні близьких музиканта. 4 лютого відбулося прощання з видатним артистом прийшли сотні людей, які віддавали шану співакові з ранку до вечора.

Андрій Кузьменко видатний співак та Герой України

Сьогодні, 17 серпня, виповнилося 58 років з дня народження Андрія Кузьменка. Він народився 17 серпня 1968 року в Самборі Львівської області. Кузьма був відомим співаком, музикантом, автором пісень та лідером гурту «Скрябін». Серед найвідоміших пісень Андрія Кузьменка є композиції «Мам», «Мовчати», «Старі фотографії», «Люди, як кораблі», «Місця щасливих людей», «Спи собі сама», «Шампанські очі» та інші.

17 серпня 2020 року президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Андрію Кузьменку звання Героя України з удостоєнням ордена Держави співаку. «З початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма й сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну», – зазначав Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, артистка Наталія Могилевська, поділилася архівними фото зі співаком Андрієм Кузьменком до дня його народження. Могилевська звернулася до покійного Кузьми в день його народження.