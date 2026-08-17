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«Справа дуже темна». Батько Скрябіна висловився про трагічну ДТП

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у смертельній ДТП
фото: Уніан/skryabinofficial/Facebook

Андрій Кузьменко загинув 11 років тому

Батько українського співака Кузьми Скрябіна, Віктор Кузьменко, не вірить у випадковість смертельної ДТП, у якій загинув його син. Про це чоловік висловився в інтервʼю Славі Дьоміну, пише «Главком».

Батько Кузьми назвав «темною» справу про ДТП за участі співака 

Батько Скрябіна висловився про трагічну ДТП
Батько Скрябіна висловився про трагічну ДТП
фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Віктор Кузьменко погодився зі словами своєї покійної дружини Ольги Кузьменко, яка не вірила у випадковість аварії за участі їхнього сина. «Ну, тут справа дуже темна і якогось такого нормального розслідування не було. Все було якось так пущено на самоплив. Я згідний з Ольгою Михайлівною, що таких прямих доказів не було, а триматися якихось своїх думок, інших, якось не хотілося. Якщо по-чесному, 50 на 50», – сказав він.

Віктор Кузьменко повідомив, що наразі слідство завершилося. Родина прийняла рішення не чіпати справу із ДТП, аби не наразити доньку та дружину Андрія Кузьменка на небезпеку. «Андрійка не стало, а в Києві живе Світлана і його доця Барбара. І якщо би ми хотіли дізнатися правди чи десь поставили це питання дуже твердо, ми боялися за їхнє життя в Києві, за Світлану і за внучку», – пояснив чоловік.

Батько співака пояснив, що вони підсвідомо боялися за Світлану Бабійчук та Марію-Барбару Кузьменко, оскільки обставини смерті Андрія Кузьменка залишалися нерозслідуваними. За словами Віктора Кузьменка, вони побоювалися, що, якщо ДТП не була випадковою, тож щось подібне могло статися і з дружиною та донькою співака. Тому в родині вирішили не акцентувати на цій темі. «Така ситуація була в країні, що не всі моменти, всі випадки розслідувалися і доводилися і доходили до якогось завершення», – додав чоловік.

Востаннє Віктор Кузьменко був на місці, де загинув Кузьма, близько шести років тому.

Що відомо про ДТП, у якому загинув Кузьма

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у смертельній ДТП
Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у смертельній ДТП
фото з відкритих джерел

Андрій Кузьменко загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. У той день Кузьма їхав зі свого концерту у Кривому Розі. По дорозі додому на трасі в Дніпропетровській області поблизу села Лозуватка співак потрапив у смертельну аварію. Його авто Toyota Sequoia зіткнулося з молоковозом, внаслідок чого артист помер. Йому було 46 років.

Авто Кузьми Toyota Sequoia зіткнулося з молоковозом, внаслідок чого артист помер
Авто Кузьми Toyota Sequoia зіткнулося з молоковозом, внаслідок чого артист помер
фото з відкритих джерел

5 лютого співака поховали у родинному склепі на рідній Львівщині, у селищі Брюховичі. Поховання пройшло в оточенні близьких музиканта. 4 лютого відбулося прощання з видатним артистом прийшли сотні людей, які віддавали шану співакові з ранку до вечора.

Андрій Кузьменко видатний співак та Герой України

«Справа дуже темна». Батько Скрябіна висловився про трагічну ДТП фото 1
фото: skryabinofficial/Facebook

Сьогодні, 17 серпня, виповнилося 58 років з дня народження Андрія Кузьменка. Він народився 17 серпня 1968 року в Самборі Львівської області. Кузьма був відомим співаком, музикантом, автором пісень та лідером гурту «Скрябін». Серед найвідоміших пісень Андрія Кузьменка є композиції «Мам», «Мовчати», «Старі фотографії», «Люди, як кораблі», «Місця щасливих людей», «Спи собі сама», «Шампанські очі» та інші.

«Справа дуже темна». Батько Скрябіна висловився про трагічну ДТП фото 2
фото: skryabinofficial/Facebook

17 серпня 2020 року президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Андрію Кузьменку  звання Героя України з удостоєнням ордена Держави співаку. «З початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма й сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну», – зазначав Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, артистка Наталія Могилевська, поділилася архівними фото зі співаком Андрієм Кузьменком до дня його народження. Могилевська звернулася до покійного Кузьми в день його народження.

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Теги: батько співак ДТП смерть аварія Кузьма Скрябин

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