«Твій день, друже». Могилевська поділилася архівними фото зі Скрябіним

Могилевська звернулася до покійного Кузьми в день його народження

Сьогодні, 17 серпня, виповнюється 58 років від дня народження українського співака Андрія Кузьменка. У цей день подруга Скрябіна, артистка Наталія Могилевська, поділилася архівними фото з ним. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки в Instagram.

Наталія Могилевська була близькою подругою Андрія Кузьменка та його багаторічною партнеркою по сцені. Цими спогадами вона поділилася у дописі. «Сьогодні твій день, друже…» – підписала свій допис співачка.

Могилевська поділилася архівними фото зі Скрябіним фото: Іnstagram/nataliya_mogilevskaya

На кадрах можна побачити, як вони разом стоять на сцені шоу «Шанс». Вони були незмінними ведучими цієї програми.

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Могилевська поділилася архівними фото зі Скрябіним фото: Іnstagram/nataliya_mogilevskaya

Також на світлинах артисти позують перед камерами, де вони завжди виглядають усміхненими та веселими.

Скрябін (feat. Наталья Могилевская) — Ти мені не даєш

Кузьма і Могилевська були відомим дуетом. Їх об’єднувала не лише дружба, а й спільні пісні. Їхнім хітом є трек «Не даєш», який має яскравий кліп, де зірки знялися разом.

Кузьма Скрябін, справжнє ім’я якого Андрій Кузьменко, народився 17 серпня 1968 року в Самборі Львівської області. Він був українським співаком, композитором, автором пісень, телеведучим і лідером гурту «Скрябін». 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув у ДТП поблизу села Лозуватка Криворізького району на Дніпропетровщині. Йому було 46 років. Сьогодні, 17 серпня 2026 року, Кузьмі Скрябіну виповнилося б 58 років.

Нагадаємо, Донька покійного українського співака Андрія Кузьменка, Марія-Барбара поділилася спогадами про свого батька. Дочка артиста розповіла, як він виховував її в дитинстві.

До слова, дружина покійного українського музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін, Світлана Бабійчук назвала пісню, яку для неї написав чоловік. Цю композицію співак присвятив коханій у юні роки.