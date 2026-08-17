«Твій день, друже». Могилевська поділилася архівними фото зі Скрябіним
Могилевська звернулася до покійного Кузьми в день його народження
Сьогодні, 17 серпня, виповнюється 58 років від дня народження українського співака Андрія Кузьменка. У цей день подруга Скрябіна, артистка Наталія Могилевська, поділилася архівними фото з ним. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки в Instagram.
Наталія Могилевська була близькою подругою Андрія Кузьменка та його багаторічною партнеркою по сцені. Цими спогадами вона поділилася у дописі. «Сьогодні твій день, друже…» – підписала свій допис співачка.
На кадрах можна побачити, як вони разом стоять на сцені шоу «Шанс». Вони були незмінними ведучими цієї програми.
Також на світлинах артисти позують перед камерами, де вони завжди виглядають усміхненими та веселими.
Кузьма і Могилевська були відомим дуетом. Їх об’єднувала не лише дружба, а й спільні пісні. Їхнім хітом є трек «Не даєш», який має яскравий кліп, де зірки знялися разом.
Нагадаємо, Донька покійного українського співака Андрія Кузьменка, Марія-Барбара поділилася спогадами про свого батька. Дочка артиста розповіла, як він виховував її в дитинстві.
До слова, дружина покійного українського музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін, Світлана Бабійчук назвала пісню, яку для неї написав чоловік. Цю композицію співак присвятив коханій у юні роки.
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