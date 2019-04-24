Стало известно, сколько заработали главные звёзды киновселенной Marvel



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Успех киновселенной Marvel налицо: последние несколько фильмов студии — «Чёрная пантера», «Капитан Марвел», «Мстители: Война бесконечности» — преодолели в прокате планку в миллиард долларов

Вместе с возросшими кассовыми сборами увеличились и гонорары звёзд, которые теперь едва ли можно сравнить с теми «копейками», что они получали за свои первые работы. Портал Just Jared выяснил, с чего начинали Роберт Дауни-младший, Крис Эванс и другие актёры, и сколько они заработали за последние фильмы.

По данным портала, экранный Капитан Америка получил за «Первого мстителя» 300 тыс. долларов, зато потом его гонорары резко увеличились, и за свой третий сольный фильм Крис Эванс заработал 15 млн. долларов. Такую же сумму актёр получил и за «Войну бесконечности» в 2018 году.

В 2011 году Крис Хемсворт получил за роль Тора всего 150 тыс. долларов, но, как и коллега, заработал по 15 млн. долларов за «Рагнарёк» и «Войну бесконечности».

Куда более скрытным остаётся исполнитель роли Клинта Бартона. На данный момент известно лишь, что гонорарДжереми Реннера за «Мстителей: Эру Альтрона» составил 5 млн долларов. Компанию в скрытности Реннеру составил Марк Руффало, исполнивший роль Халка во всех последних фильмах студии Marvel. По приблизительным данным, он получил за «Эру Альтрона» меньше всех — 2,8 млн долларов. На этом фоне заработки Роберта Дауни-младшего кажутся фантастическими. Человек, который получил за первого «Железного человека» 500 тыс. долларов, заработал ещё 50 млн. за вторых «Мстителей», что всё ещё остаётся рекордом для киновселенной. Каковы будут суммы за фильм «Мстители: Финал», можно только догадываться.

Джерело: popcornnews