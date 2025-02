Рекорд Бейонсе та тріумф репера Ламара. Стало відомо переможців музичної премії «Греммі»

Beyoncé стала лідеркою за кількістю номінацій (11) цього року

У Лос-Анджелесі у США завершилася 67-ма церемонія нагородження музичної премії «Греммі». Альбом року став альбом Beyoncé Cowboy Carter. Про це повідомляє АР.

Загалом головні нагороди отримали:

Найкраща нова артистка: Chappell Roan.

Запис року: Kendrick Lamar – Not Like Us.

Пісня року: Kendrick Lamar – Not Like Us.

Альбом року: Beyoncé – Cowboy Carter.

Найкращий кантрі-альбом: Beyoncé – Cowboy Carter.

Найкращий рок-альбом: The Rolling Stones – Hackney Diamonds.

Найкращий поп/вокальний альбом: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet.

Найкращий танцювальний/електронний альбом: Charli XCX – Brat.

Найкращий R&B-альбом: Chris Brown – 11:11 (Deluxe).

Найкращий альтернативний альбом: St. Vincent – All Born Screaming.

Найкращий рок-виступ: The Beatles – Now and Then.

Найкраще кантрі-виконання в дуеті: Beyoncé & Miley Cyrus – II Most Wanted.

Найкраще поп-виконання в дуеті/групі: Lady Gaga та Bruno Mars – Die With a Smile.

Найкраща музика для візуального медіа (фільми, ТБ): Hans Zimmer – «Дюна: Частина друга».

Кендріка Ламара, який отримав перемогу у номінаціях Запис року та Пісня року, ще минулого року назвали найкращим артистом чарту Billboard Hot 100 у 2024 році.

Beyoncé стала першою темношкірою жінкою, яка виграла альбом року за 26 років після The Miseducation of Lauryn Hill Лорін Гілл.

Наразі Бейонсе має 35 нагород Греммі - більше, ніж будь-який інший артист в історії фото: Getty Images

Cowboy Carter – перший кантрі-альбом, який отримав найвищу нагороду після Golden Hour Кейсі Масгрейвз у 2019 році.

Beyoncé стала лідеркою за кількістю номінацій (11) цього року: її альбом Cowboy Carter та окремі сингли з нього були представлені, зокрема, у категоріях «Альбом року» та «Найкращий кантрі-альбом», «Пісня року», «Запис року» та «Найкраща кантрі-пісня» (Texas Hold ‘Em). 11 номінацій для Cowboy Carter порівнюють з Thriller Майкла Джексона за найбільшою кількістю номінацій для одного альбому.

Перемоги Бейонсе під час «Греммі-2025» за найкращий кантрі-альбом, найкращий кантрі-виконання дуету/групи та альбом року довели її загальну кількість статуеток «Греммі» у кар’єрі до 35, перевищивши попередній рекорд, який вона сама встановила.

фото: Sonja Flemming/CBS

Водночас одна з цьогорічних лідерок за кількістю номінацій (вона їх мала 7) Біллі Айліш не отримала жодної статуетки.

Співробітники пожежної служби округу Лос-Анджелес вийшли на сцену, щоб вручити фінальну нагороду вечора за альбом року — це найлегша робота, яку вони виконували, пожартував ведучий Тревор Ноа фото: Valerie Macon/AFP/Getty Images

Під час премії вдалося зібрати щонайменше $7 млн, які спрямують на допомогу жертвам лісової пожежі в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, у 2023 році співачка Бейонсе встановила абсолютний рекорд за кількістю номінацій та кількістю виграних премій «Греммі» за кар'єру. Вона отримала статуетки в номінаціях «Найкраща R&B-пісня» (за композицію Cuff It), «Найкраще виконання у жанрі R&B» (Plastic Off the Sofa), «Найкращий танцювальний запис» (Break My Soul) та «Найкращий танцювальний альбом» (Renaissance ). Таким чином співачка за свою кар'єру виборола 32 статуетки «Греммі», ставши абсолютним рекордсменом і випередивши минулого лідера сера Георга Шолті.