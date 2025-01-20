Дворічна одеситка встановила рекорд України з плавання

Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд

Одеситка Емма Клочкова, якій лише два роки й чотири місяці, стала наймолодшою в Україні дитиною, яка пропливла 25 метрів у басейні. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд. Маленька спортсменка займалася з тренеркою Ілоною Гаркун, яка й подала її заявку до Національного реєстру рекордів.

фото: facebook.com/Вєтрова Лана

«І треба ж було так трапитися, що в дворічної одеситки Емми Клочкової в день рекорду взяв і зіпсувався настрій. А кожна жінка знає: якщо у нас немає настрою, то ліпше не підходь. І тому перед рекордом з поля зору Емми попросили і маму, і тата, і бабусю, і навіть я намагалася зайвий раз не мозолити Еммі очі. І тільки тренерка Ілона Гаркун залишилася з Еммою віч-на-віч, щоб переконати, що поганий настрій можна змити водою в басейні», – розповіла Вєтрова.

За її словами, після цього Клочкова стрибнула у воду, самостійно проплила всю доріжку дорослого басейну, і встановила рекорд України. Вєтрова пригадує, що тоді плавчині аплодували всі люди в басейні.

фото: facebook.com/Вєтрова Лана

«Очевидно, до Емми повернувся гарний настрій, бо потім вона ще двічі проплила цю дистанцію на різних доріжках. Але усміхатися на камеру Емма все одно відмовилась. Бо нехай не думають, що із зірками так просто», – пожартувала керівниця Національного реєстру рекордів України.

До слова, раніше було відомо про те, що дворічна Аня Якимчук із Чорноморська Одеської області стала наймолодшою дитиною в Україні, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем. Із цим завданням дівчинка впоралася за 3 хв 6 с. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, новій рекордсменці України два роки і шість місяців, номінація рекорду – «Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем». Зафіксований час – 3 хв 6 с.