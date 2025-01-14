Швеція випробовує новітню технологію «рою» дронів

Швеція випробує новітні безпілотники під час майбутніх навчань Arctic Strike

Швеція збирається випробувати нову технологію «рою безпілотників», щоб зміцнити оборону країни на тлі зростання напруженості з Росією. Про це пише Reuters.

Швеція протестує нову технологію використання безпілотників «роєм», розроблену оборонним концерном Saab та збройними силами країни. Про це заявив міністр оборони Паль Юнссон.

«Найновіший член НАТО Швеція випробовує нову технологію безпілотних літальних апаратів, розроблену групою оборонного обладнання Saab. Це відкриває нову сторінку у роботі збройних сил скандинавської країни», – йдеться у статті.

На пресконференції Паль Юнссон розповів, що армія випробує технологію, яка була розроблена протягом минулого року під час майбутніх навчань Arctic Strike.

«Нам доведеться піти на певні ризики, щоб швидше, ніж зазвичай, створити потужніші оборонні можливості», – сказав він

Юнссон зазначив, що технологія дозволяє створювати «рої» безпілотників різних розмірів, здатних окремо виконувати певні завдання. «Ці рої дронів можна використовувати для розвідки, позиціонування та ідентифікації», – додав міністр.

Швеція приєдналася до західного оборонного альянсу НАТО в березні 2024 року і через війну Росії в Україні та планує збільшити витрати на оборону до 2,6% ВВП у 2028 році порівняно з 2,2% у 2024 році.

До слова, у 2025 році Україна хоче встановити рекорд щодо кількості та якості безпілотників, які вона виробляє та отримує від союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».