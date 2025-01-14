Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Швеція випробовує новітню технологію «рою» дронів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Швеція випробовує новітню технологію «рою» дронів
Швеція випробовує «ройову технологію» дронів для використання у війні
фото: independent.co.uk

Швеція випробує новітні безпілотники під час майбутніх навчань Arctic Strike

Швеція збирається випробувати нову технологію «рою безпілотників», щоб зміцнити оборону країни на тлі зростання напруженості з Росією. Про це пише Reuters.

Швеція протестує нову технологію використання безпілотників «роєм», розроблену оборонним концерном Saab та збройними силами країни. Про це заявив міністр оборони Паль Юнссон. 

«Найновіший член НАТО Швеція випробовує нову технологію безпілотних літальних апаратів, розроблену групою оборонного обладнання Saab. Це відкриває нову сторінку у роботі збройних сил скандинавської країни», – йдеться у статті. 

На пресконференції Паль Юнссон розповів, що армія випробує технологію, яка була розроблена протягом минулого року під час майбутніх навчань Arctic Strike.

«Нам доведеться піти на певні ризики, щоб швидше, ніж зазвичай, створити потужніші оборонні можливості», – сказав він

Юнссон зазначив, що технологія дозволяє створювати «рої» безпілотників різних розмірів, здатних окремо виконувати певні завдання. «Ці рої дронів можна використовувати для розвідки, позиціонування та ідентифікації», – додав міністр.

Швеція приєдналася до західного оборонного альянсу НАТО в березні 2024 року і через війну Росії в Україні та планує збільшити витрати на оборону до 2,6% ВВП у 2028 році порівняно з 2,2% у 2024 році.

До слова, у 2025 році Україна хоче встановити рекорд щодо кількості та якості безпілотників, які вона виробляє та отримує від союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Читайте також:

Теги: Швеція міністр армія рекорд Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2024 рік став роком викликів
Підсумки 2024 року. Чого ми навчилися у найважчий рік війни?
4 сiчня, 13:10
Орбан запропонував Росії та Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво
Орбан відреагував на критику Зеленського
18 грудня, 2024, 16:24
Необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається
Графіки відключення світла на 30 грудня скасовано для побутових споживачів
30 грудня, 2024, 10:59
Зеленський: Я не прошу, щоб гвинтокрили літали й мене охороняли, але служба безпеки США сама це робить
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
6 сiчня, 02:56
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
Скільки солдатів КНДР вбито й поранено на Курщині? Свіжі дані від Зеленського
5 сiчня, 23:41
На Криворіжжі розпочато будівництво нового трубопроводу для скиду шахтних вод із балки Свистунова
Чисту воду – Кривому Рогу! Фавориту «Великого будівництва» накинули ще пів мільярда Наші гроші
10 сiчня, 10:40
19 січня у більшості регіонів України очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу
Морози до -20°С накриють Україну найближчими днями: деталі від синоптика
Вчора, 09:30
Президент підкреслив, що операція на Курщині була превентивним кроком, адже Путін прагнув окупувати північ України
Зеленський розповів, чи збирається Україна привласнювати територію Курщини
10 сiчня, 22:28
Станом на 09:00 підтверджено збиття 60-х БпЛА
Окупанти вночі випустили по Україні майже сотню дронів: у трьох областях є руйнування
12 сiчня, 09:28

HiTech

Швеція випробовує новітню технологію «рою» дронів
Швеція випробовує новітню технологію «рою» дронів
Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN
Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN
Китайські аерогрилі та фритюрниці «шпигують» за своїми власниками: дослідження
Китайські аерогрилі та фритюрниці «шпигують» за своїми власниками: дослідження
Штучний інтелект стає загрозою для сотні тисяч працівників світових банків
Штучний інтелект стає загрозою для сотні тисяч працівників світових банків
Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу
Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу
Nvidia представила технологію навчання роботів та нове покоління відеокарт RTX 50: що відомо
Nvidia представила технологію навчання роботів та нове покоління відеокарт RTX 50: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
93K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
33K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
20K
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua