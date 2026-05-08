Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто має готувати українців до володіння зброєю? Нацполіція розставила всі крапки над «і»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Хто має готувати українців до володіння зброєю? Нацполіція розставила всі крапки над «і»
Фацевич підкреслив, що питання порядку носіння такої зброї для самозахисту потребує широкого суспільного обговорення
колаж: glavcom.ua

Зараз можна отримати лише дозвіл на зберігання зброї вдома

В Україні триває активна фаза підготовки законодавчої бази для володіння цивільною зброєю. Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич виступив за передачу функцій підготовки громадян ліцензованим стрілецьким клубам та наголосив на необхідності замінити відомчі інструкції МВС на повноцінний закон, що чітко регулюватиме межі самооборони.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Олександра Фацевича Громадянській мережі ОПОРА.

Олександр Фацевич переконаний, що підготовку громадян до володіння зброєю не повинні здійснювати підрозділи МВС чи Нацполіція. Натомість це завдання мають взяти на себе приватні стрілецькі клуби, які мають відповідні ліцензії, інструкторів та інфраструктуру.

«Я вважаю, що це питання потрібно віддати спортивним стрілецьким клубам, які мають ліцензію, дозволи, інструкторів. Однак потрібно й встановити відповідальність, тому що це також бізнес, заробіток коштів, це розвиток людей. Це не має бути ношею для держави - держава, навпаки, буде заробляти на цьому. Клуби будуть сплачувати податки - і це краще, ніж покладати підготовку, наприклад, на один з підрозділів МВС, Національну поліцію», – розповів Фацевич.

Наразі правила володіння зброєю в Україні базуються на підзаконних актах (інструкціях), що створює правову невизначеність.

«Коли ми говоримо про зброю для населення, то йдеться про цивільну зброю. Найважливіше наразі - прийняття закону щодо неї. Зараз, наприклад, питання про те, яка зброя дозволена визначеним категоріям громадян, питання її наявності й утримання вдома, регулюються інструкцією, а мають бути врегульовані законом», – зазначив Фацевич.

Найбільш дискусійним питанням залишається короткоствольна нарізна зброя (пістолети). Зараз громадяни можуть отримати дозвіл лише на її зберігання вдома (якщо вони належать до певних категорій).

«Так само й межі застосування зброї в разі необхідної самооборони поки що регулюються інструкцією, а мають бути врегульовані на законодавчому рівні. Зараз можна отримати лише дозвіл на зберігання зброї вдома», – підкреслив Фацевич.

Фацевич підкреслив, що питання порядку носіння такої зброї для самозахисту потребує широкого суспільного обговорення та детального вивчення міжнародного досвіду.

Нагадаємо, голова Офісу президента Кирило Буданов виступив проти масової легалізації зброї для цивільних. Таку думку генерал висловив під час Київського безпекового форуму, інформаційним партнером якого є «Главком».

Буданов зазначив, що роздача зброї не забезпечить реального захисту, а може призвести до значного зростання випадків насильства. За словами очільника Банкової, легалізація зброї «ніколи не працювала і не спрацює зараз».

Читайте також:

Теги: Національна поліція України зброя Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обіцяні Україні F-16 від Норвегії не готові до бою
Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
8 квiтня, 19:20
Зеленський: Ми відремонтуємо, бо така домовленість
Напередодні виборів в Угорщині Зеленський повідомив про хід ремонту нафтопроводу «Дружба»
10 квiтня, 10:53
Бельгійський F-16 та F-35
Дві країни Європи гальмують передачу F-16 Україні
12 квiтня, 19:58
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
19 квiтня, 04:13
Зловмисником виявився 37-річний киянин, який орендує житло в цьому будинку
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
21 квiтня, 16:03
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Росіяни атакували Одесу: головне за ніч
Росіяни атакували Одесу: головне за ніч
30 квiтня, 05:57
Фінляндія вирішила долучитися до коаліції дронів після тривалих роздумів
Фінляндія вступить до коаліції дронів для України цієї весни
1 травня, 11:09
Істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості
ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів
6 травня, 06:32

Суспільство

Командир спецпідрозділу «Омега» назвав головний дефіцит на фронті
Командир спецпідрозділу «Омега» назвав головний дефіцит на фронті
Хто має готувати українців до володіння зброєю? Нацполіція розставила всі крапки над «і»
Хто має готувати українців до володіння зброєю? Нацполіція розставила всі крапки над «і»
2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру
2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Романа Сагайдаковського
Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Романа Сагайдаковського
Олег Ляшко став командиром полку і отримав нове звання (фото)
Олег Ляшко став командиром полку і отримав нове звання (фото)

Новини

Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua