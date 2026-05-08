Хто має готувати українців до володіння зброєю? Нацполіція розставила всі крапки над «і»

Зараз можна отримати лише дозвіл на зберігання зброї вдома

В Україні триває активна фаза підготовки законодавчої бази для володіння цивільною зброєю. Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич виступив за передачу функцій підготовки громадян ліцензованим стрілецьким клубам та наголосив на необхідності замінити відомчі інструкції МВС на повноцінний закон, що чітко регулюватиме межі самооборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Олександра Фацевича Громадянській мережі ОПОРА.

Олександр Фацевич переконаний, що підготовку громадян до володіння зброєю не повинні здійснювати підрозділи МВС чи Нацполіція. Натомість це завдання мають взяти на себе приватні стрілецькі клуби, які мають відповідні ліцензії, інструкторів та інфраструктуру.

«Я вважаю, що це питання потрібно віддати спортивним стрілецьким клубам, які мають ліцензію, дозволи, інструкторів. Однак потрібно й встановити відповідальність, тому що це також бізнес, заробіток коштів, це розвиток людей. Це не має бути ношею для держави - держава, навпаки, буде заробляти на цьому. Клуби будуть сплачувати податки - і це краще, ніж покладати підготовку, наприклад, на один з підрозділів МВС, Національну поліцію», – розповів Фацевич.

Наразі правила володіння зброєю в Україні базуються на підзаконних актах (інструкціях), що створює правову невизначеність.

«Коли ми говоримо про зброю для населення, то йдеться про цивільну зброю. Найважливіше наразі - прийняття закону щодо неї. Зараз, наприклад, питання про те, яка зброя дозволена визначеним категоріям громадян, питання її наявності й утримання вдома, регулюються інструкцією, а мають бути врегульовані законом», – зазначив Фацевич.

Найбільш дискусійним питанням залишається короткоствольна нарізна зброя (пістолети). Зараз громадяни можуть отримати дозвіл лише на її зберігання вдома (якщо вони належать до певних категорій).

«Так само й межі застосування зброї в разі необхідної самооборони поки що регулюються інструкцією, а мають бути врегульовані на законодавчому рівні. Зараз можна отримати лише дозвіл на зберігання зброї вдома», – підкреслив Фацевич.

Фацевич підкреслив, що питання порядку носіння такої зброї для самозахисту потребує широкого суспільного обговорення та детального вивчення міжнародного досвіду.

Нагадаємо, голова Офісу президента Кирило Буданов виступив проти масової легалізації зброї для цивільних. Таку думку генерал висловив під час Київського безпекового форуму, інформаційним партнером якого є «Главком».

Буданов зазначив, що роздача зброї не забезпечить реального захисту, а може призвести до значного зростання випадків насильства. За словами очільника Банкової, легалізація зброї «ніколи не працювала і не спрацює зараз».