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    Шоу-биз

    Студия Sony снимет новую «Золушку» с певицей Камилой Кабельо в главной роли

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    Студия Sony снимет новую «Золушку» с певицей Камилой Кабельо в главной роли

    Постановкой «Золушки» от студии Sony займётся сценаристка «Идеального голоса» Кэй Кэннон, которая дебютировала в режиссуре комедией «Секса не будет!!!»

    Главную роль сыграет кубино-американская певица Камила Кабельо. Фильм будет музыкальным, и саундреком займётся сама Кабельо. Студия планирует приступить к работе над фильмом как можно скорее. Идея проекта принадлежит комику Джеймсу Кордену, он же выступит продюсером картины.

    Историю про сироту, её злобную мачеху и крёстную фею многократно экранизировали. Наиболее известные версии «Золушки» — диснеевский мультфильм 1949 года и его игровой ремейк 2015 года с Лили Джеймс в главной роли. Последний фильм заработал в мировом прокате 543 млн долларов.

    Камила Кабельо наиболее известна по участию в телевизионном шоу The X Factor в 2012 году, где была объединена с другими четырьмя девушками в группу Fifth Harmony. В 2017 году она выпустила сингл Havana, а в 2018-м — очень успешный сольный альбом Camila. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/studiya-sony-snimet-novuyu-zolushku-s-pevicey-kamiloy-kabelo-v-glavnoy-roli/

    Джерело: Киноафиша

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