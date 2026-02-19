Головна Країна Події в Україні
Поліція Львова притягнула водія до відповідальності за поведінку під час хвилини мовчання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
скріншот з відео

Чоловік сигналив і лаявся на водія, який зупинився вшанувати пам’ять загиблих

У Львові правоохоронці притягнули до відповідальності 51-річного місцевого мешканця, який під час загальнонаціональної хвилини мовчання агресивно поводився на дорозі та спровокував конфлікт із іншим водієм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Інцидент стався 12 лютого о 09:00 на вулиці Малоголосківській. У момент, коли по всій країні вшановували пам’ять загиблих захисників, 58-річний водій із Тернопільської області зупинив автомобіль, щоб долучитися до хвилини мовчання.

За даними правоохоронців, водій, який рухався позаду, почав сигналити та нецензурно вимагати звільнити проїзд. Свідки зафіксували, що чоловік використовував лайку та поводився зухвало, чим порушив громадський порядок і проявив неповагу до національного ритуалу. Ненормативну лексику у матеріалах поліції зафіксували з маскуванням символами.

Співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління склали на порушника адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство. Санкція передбачає штраф, громадські або виправні роботи чи адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік визнав свою провину та публічно попросив вибачення за поведінку.

Раніше повідомлялося, що п’яний підліток осквернив меморіал полеглому герою в Києві. За даними поліції, сімнадцятирічний хлопець разом із товаришем вживав алкоголь, після чого пошкодив місце пам’яті на фасаді будинку, де жив загиблий військовий. Правоохоронці встановили його особу за допомогою камер спостереження, а щодо порушника склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Львів поліція

