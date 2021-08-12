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    Святослав Вакарчук порадовал фанатов эффектные снимками с отпуска в Карпатах

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    Фронтмен группы &laquo;Океан Эльзы&raquo; Святослав Вакарчук - Святослав Вакарчук порадовал фанатов эффектные снимками с отпуска в Карпатах
    Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    Певец позировал среди скал

    Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук устроил себе отпуск. Сначала он побывал в родном Львове, а потом отправился в Карпаты.

    Перед концертом на НСК "Олимпийский" Святослав Вакарчук перезагружается в горах. Вместо Буковеля он выбрал Черногорский хребет. В спортивной одежде и с рюкзаком артист покорил одну из самых высоких вершин украинских Карпат – Поп Иван.

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    Святослав Вакарчук порадовал фанатов эффектные снимками с отпуска в Карпатах
    Святослав Вакарчук порадовал фанатов эффектные снимками с отпуска в Карпатах
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    Возле знаменитой обсерватории Белый Слон звезду узнали фаны. Он не отказал в фото ни им, ни туристам, которых обогнал по дороге на Поп Иван. Лидер группы "Океан Эльзы" любит экстрим. Даже на концертах он вскарабкивается на высокие конструкции. Поэтому неудивительно, что в Карпатах певец покорял крутые скалы.

    «Карпаты. Отпуск», – лаконично подписал Святослав Вакарчук инстаграм-сторис.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: знаменитости Святослав Вакарчук новости
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    Святослав Вакарчук порадовал фанатов эффектные снимками с отпуска в Карпатах