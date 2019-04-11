Съёмки нового «Хеллбоя» сопровождали постоянные ссоры между продюсерами и режиссером



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Последний фильм «Хеллбой» был рожден в результате столкновений между режиссёром Нилом Маршаллом и двумя из 16 продюсеров фильма

Инсайдеры рассказали изданию TheWrap о серии разногласий, которые разгорелись, когда продюсеры решили заменить оператора Сэма МакКёрди, с которым Маршалл работал над «Игрой престолов». Другие размолвки включали репетиции, звезду фильма Дэвида Харбора и дизайн дерева.

Два человека, знакомые с ситуацией, сказали, что МакКёрди был уволен просто за то, что выполнял просьбы Маршалла. Продюсеры Лоуренс Гордон и Ллойд Левин пытались таким образом намекнуть Маршаллу, что, несмотря на то, что он — режиссёр фильма, реальной власти у него нет. Адвокат Левина сказал, что это не так.

«Хотя мой клиент не прокомментирует, почему Сэм МакКёрди был уволен, поскольку это личное дело, имейте в виду, что это было групповое решение, и оно не имело абсолютно никакого отношения к тому, что мистер Левин мог якобы отправить какое-либо "сообщение" Нилу Маршаллу», — сказал адвокат Мартин Сингер.

Он также обвинил постановщика в раздувании этой истории. Три человека заявили, что Левин часто прерывал Маршалла перед командой, когда тот проводил репетиции с актёрами, иногда давая им другие указания. Адвокат продюсера заявил, что на самом деле Левин общался с Нилом Маршаллом после репетиций.

Исполнитель главной роли Дэвид Харбор якобы отказывался делать повторные дубли и самовольно покидал площадку. По данным источников, сценарий картины переписывали прямо во время съёмок, причём в текст вмешались актёры — Харбор и Иэн Макшейн. Ещё одним предметом споров стал дизайн дерева, которое играет важную роль в сюжете фильма.

Продюсер и режиссёр опять не могли найти общий язык по этому вопросу.

После окончания съёмок продюсеры взяли дело в сови руки. По словам адвоката, Маршаллу никогда не обещали, что он сможет заведовать финальным монтажом.

У «Хеллбоя» очень плохие отзывы критиков — всего 13% свежести на Rotten Tomatoes на момент написания этого текста.

Джерело: Киноафиша