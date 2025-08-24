Головна Країна Культура
«Національна легенда України». Старший син Василя Зінкевича приїхав привітати батька з фронту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Національна легенда України». Старший син Василя Зінкевича приїхав привітати батька з фронту
Василь Зінкевич-молодший зазначив, що прибув на концерт прямо з фронту
кадр з прямої трансляції

Василь Зінкевич-молодший зазначив, що прибув на концерт прямо з фронту – з-під Куп'янська

Військовий Василь Зінкевич – старший син народного артиста, Героя України Василя Зінкевича прибув на концертну церемонію «Національна легенда України» прямо з фронту, щоб привітати батька, який отримав відзнаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OBOZ.UA.

Як стало відомо, Василь Зінкевич-молодший є військовожлужбовцем Третьої окремої штурмової бригади. Під час концерту він вийшлов на сцену, щоб батька з почесною відзнакою.

Син Василя Зінкевича промовив зі сцени слова, котрі зачепили кожного глядача, зокрема, президента Володимира Зеленського. Люди підвелися та аплодували, віддаючи шану і родині легендарного артиста, і українським захисникам.

«Слава Україні! Ще вчора я сидів під Андріївкою в окопі, який викопав сам за 20 днів. Запевняємо, усе більш-менш налагоджується. Ми далі відштурмовуємо свої території, тому Харківська область буде нашою. Слобожанщина буде нашою! Ми її не віддамо!» – промовив Василь Зінкевич-молодший. 

Василь Зінкевич-молодший зазначив, що прибув на концерт прямо з фронту – з-під Куп'янська, спеціально, щоб привітати батька.

До слова, президент України Володимир Зеленський виступив під час церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України».

Також ми писали, що народний артист, Герой України Василь Зінкевич, отримавши відзнаку «Національна легенда України», зворушив президента Володимира Зеленського промовою. Артист подякував главі держави за мужність і мудрість.

Нагадаємо, 20 серпня напередодні Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою «Національна легенда України». Серед них був Василь Зінкевич, Ярослава Магучіх, Святослав Вакарчук та інші.

Як відомо, 1 травня Василь Зінкевич відзначив день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років. «Главком» розповідає про життя Василя Зінкевича та його творчий шлях.

До слова, 45 років тому геніальний український виконавець Василь Зінкевич одружився із Людмилою Вітковською. На момент одруження співаку було 35 років. У пари народилося двоє синів: у 1981 році Василь, і наступного року – Богдан.

