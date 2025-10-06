Тейлор Свіфт та Леонардо Ді Капріо «нокаутували» Олександра Усика

Для Усика премєра стала дебютом в Голлівуді, для Свіфт це вже не перший досвід

Спортивна драма, в якій знявся український боксер, не дотягнула до зборів, які їй прогнозували

В північноамериканський кінопрокат вийшла стрічка «Незламний» (The Smashing Machine). Одну з провідних ролей зіграв абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Втім фільм гучно поступився прем'єрі від співачки Тейлор Свіфт та стрічці з Леонардо Ді Капріо. «Главком» проаналізував попередні дані кінопрокату у США та Канаді за минулий вікенд на Box Office Mojo.

Кіноексперти прогнозували спортивній драмі касові збори за перші три дні прокату в межах 9-12 млн доларів. Втім фільм з Олександром Усиком, Двейном Джонсоном та Емілі Блант зміг попередньо зібрати лише 6 млн доларів. Ці дані кардинально не зміняться з офіційним звітом, як і загальна позиція стрічки в рейтингу. Зазначимо, що бюджет фільму склав 50 млн доларів. У підсумку, в перший вікенд стрічка «Незламний» посіла лише третю сходинку. В Україні ж фільм вийде на великі екрани вже 9 жовтня.

Спортивна драма, в якій Олександр Усик зіграв роль легендарного українського бійця Ігоря Вовчанчина, поступилась за зборами фільму «Одна битва за іншою» (One Battle After Another), який вийшов на тиждень раніше. Головні ролі в ньому зіграли Леонардо Ді Капріо та Шон Пенн. За попередній вікенд фільм посів другу сходинку з результатом 11,1 млн доларів. Сумарно «Одна битва за іншою» зібрав 42 млн доларів у США та Канаді. Бюджет стрічки склав 175 млн доларів без урахування маркетингу.

Беззаперечним лідером за зборами вікенду став нетиповий фільм The Official Release Party of a Showgirl від американської співачки Тейлор Свіфт. Він був присвячений виходу нового альбому титулованої артистки, яку у 2023-му журнал Time назвав «Людиною року». В новій роботі Тейлор пропонує показала залаштунки створення її платівки The Life of a Showgirl та презентувала новий кліп The Fate of Ophelia. На відміну від інших фільмів, реліз Тейлор показували в кінотеатрах лише три дні. Попри це йому вдалось зібрати попередні 33 млн доларів у США та в Канаді.

Серед цікавих прем'єр в рейтингу – повторний показ фільму «Аватар: Шлях води», який вийшов на кіноекрани у 2022 році та зібрав понад 2,3 млрд доларів. Він досі посідає третю сходинку в списку найуспішніших фільмів за касовими зборами за всю історію кінематографа. Час від часу продюсери випускають кінохіти в повторний прокат і це дає результати. Щодо попереднього вікенду, то повторна прем'єра «Аватар: Шлях води» поповнила касу хіта режисера Джеймса Кемерона на 3,1 млн доларів.

Слід враховувати, що це дані за касові збори у США та Канаді. Це різні країни, але в індустрії кіно їх традиційно об’єднують у спільний ринок – Domestic market. Причина в тому, що голлівудські студії розповсюджують фільми одночасно в США й Канаді. Дистриб'ютори, мережі кінотеатрів і рекламні кампанії в цих країнах часто спільні. Канадські збори становлять лише близько 7–10% від загальних доходів, тому їх не виділяють окремо.

Попередні дані кінопрокату США та Канади за вікенд 3-5 жовтня 2025 року

