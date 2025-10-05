Голлівудські зірки розсекретили вподобання Усика в їжі

Незабаром в український кінопрокат вийде фільм «Незламний» режисера Бенні Сафді

Американські актори Емілі Блант та Двейн Джонсон розповіли про співпрацю з титулованим боксером Олександром Усиком. Вони знімались у фільмі «Незламний» (The Smashing Machine). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TalkSport.

Оскароносна Емілі Блант запитала у Двейна Джонсона, що полюбляв їсти Олександр Усик під час зйомок. Актор довго не думав і відповів, що боксер їв торти. Емілі підхопила тематику та розповіла історію більш детальніше.

«Він постійно хотів їсти торт. Його доводилося підкупляти, щоб він погоджувався… Наприклад, асистентка казала: «Алексе, нам потрібно знову нанести тобі піт, як грим». А він ненавидів фальшивий піт. «Навіщо?», – питав він. І тоді вона казала: «Якщо я дам тобі трохи торта, ти погодишся?». А він відповідав: «Так». І вони приносили йому торт», – розповіла Емілі Блант.

«Незламний» – спортивна драма, яка розповідає про життя американського бійця змішаних єдиноборств Марка Керра. Він здобув славу наприкінці 1990-х, але водночас боровся із залежністю та особистими проблемами. На знімальному майданчику в Керра перевтілився Двейн Джонсон, якого завдяки гриму неможливо впізнати. Його партнерку у фільмі грає Емілі Блант.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграв роль легендарного українського бійця Ігоря Вовчанчина, одного з найвідоміших суперників Керра у реальному спорті. Їхнє протистояння стало історичним моментом у світі ММА та відтворене у фільмі як одна з ключових сцен. Це перша велика роль Усика у голлівудському кіно.

Зйомки відбувалися у США під керівництвом режисера Бенні Сафді. Фільм, бюджет якого склав 50 млн доларів, вже вийшов в американський прокат. Українські глядачі побачать «Незламний» на великих екранах вже з 9 жовтня.

