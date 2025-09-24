Головна Скотч Життя
Померла Клаудія Кардинале – легенда італійського кіно

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Клаудія Кардинале, символ гламурного італійського кіно, померла у віці 87 років
Італійська акторка туніського походження померла у віці 87 років, залишивши по собі яскраву кінокар’єру у Європі та Голлівуді

 

Клаудія Кардинале, легендарна акторка італійського кіно туніського походження, померла у віці 87 років у своєму будинку в Немурі, Франція. В останні хвилини життя поруч із нею були діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Reuters.

Кардинале стала символом повоєнного італійського кіно та мала довгу кар’єру в кіно і театрі. Вихована в Тунісі в сім’ї сицилійського походження, вона вперше познайомилася з кіно в 1957 році після перемоги в конкурсі краси, що принесло їй поїздку на Венеційський кінофестиваль.

Перші ролі на екрані вимагали озвучування її голосу італійською мовою, оскільки вона навчалася у франкомовній школі та розмовляла сицилійським діалектом. Ранню кар’єру акторки ускладнила таємна вагітність після насильницьких стосунків. У 1958 році вона народила сина Патріка в Лондоні та кілька років видавала його за молодшого брата.

Міжнародну славу Кардинале здобула 1963 року, знявшись у фільмі Фелліні «8-1/2» та у «Леопарді» з Бертом Ланкастером. Вона згадувала про труднощі одночасних зйомок двох фільмів, коли доводилося змінювати колір волосся для різних ролей. В інтерв’ю Guardian у 2013 році Кардинале зазначила: «Він (Фелліні) не міг знімати без шуму. З Вісконті все навпаки, як у театрі. Ми не могли вимовити ні слова. Дуже серйозно».

Популярність відкрила їй дорогу у Голлівуд, де вона знімалася у комедії «Рожева пантера» та вестерні Серджіо Леоне «Одного разу на Дикому Заході» (1968).

Кар’єра зазнала труднощів у 1970-х, після розриву з кінопродюсером Франко Крістальді, який відмовив їй у ролях через особисті образи. Вона пригадала: «Це був дуже делікатний момент. Я виявив, що в мене немає грошей на банківському рахунку». Зрештою, Франко Дзеффіреллі запросив її до міні-серіалу «Ісус з Назарету» (1977), після чого вона продовжила роботу з європейськими режисерами, включно з Вернером Герцогом та Марко Беллоккьо.

Кардинале відома своєю незалежністю та сміливістю: вона постійно курила, порушувала протоколи, зокрема з’явившись на зустрічі з Папою Павлом VI у міні-спідниці. У книзі 2022 року «Клаудія Кардинале. Незламна» описано її життєвий шлях і кар’єру.

Вона провела більшість життя у Франції, дружила з президентами Франсуа Міттераном та Жаком Шираком, виступала у театральних постановках і знімалася у фільмах різними європейськими мовами до 2020 року. Нагороду за життєві досягнення отримала на Берлінському кінофестивалі 2002 року.

«Я прожила понад 150 життів, була повією, святою, романтикою, жінкою будь-якого типу, і це чудово мати таку можливість змінити себе», – поділилася вона.

Нагадаємо, що легендарний австралійський тенісист Фред Столл помер на 87-му році життя. «Зі смертю Фреда Столла тенісний світ втратив одного з найкращих гравців, яскраву особистість», – йдеться на сайті ATP.

Столл здобував перемоги над Відкритому чемпіонаті Франції та US Open у одиночному розряді, а також виграв ще 17 Мейджорів у парному розряді та міксті. Він тричі ставав переможцем Кубка Девіса у складі збірної Австралії.

