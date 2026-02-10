Threads гуде про «Тиху Наву». Один з головних акторів фільму пояснив природу такого ажіотажу

«Люди хочуть дивитися українське». Відомий серіальний актор розповів про наше кіновиробництво

Актор та виконавець ролі мера Тихої Нави Сергій Кисіль в інтерв’ю «Главкому» пояснив причини активного обговорення фільму у соцмережі Threads. За його словами, підвищений інтерес глядачів свідчить про зростання попиту на український контент і увагу аудиторії до нових вітчизняних кінопроєктів.

За його словами, кожен новий проєкт для акторської команди є важливим і створюється з розрахунком на успіх. «Коли берешся за нову роботу, кожен раз ти хочеш, аби вона досягла певного успіху. На ним працювала дуже сильна команда – дуже круті українські актори, оператори, режисери…», – розповів Сергій Кисіль.

Він підкреслив, що учасники виробництва максимально вкладалися у створення фільму, зважаючи на складні умови роботи під час війни. «Кожен проєкт – це «дитина» актора, і звісно, хочеться, аби вона досягла успіху. Всі вкладалися по максимуму, розуміючи усі наші реалії», – зазначив актор.

Кисіль також звернув увагу на значення правильного вибору платформи для дистрибуції кіно, оскільки різні сервіси мають різні обмеження щодо контенту. Оцінюючи стан українського кіновиробництва, він заявив: «Складно аналізувати, тому що на кожен жанр є свій глядач. І зараз українське кіно-серіальне виробництво встає з колін. Тому треба знімати все. Хочеш зняти комедію – знімай, хочеш драму – роби. Судячи з коментарів у соцмережах, люди хочуть дивитися українське. Українське виробництво є, і воно росте, розвивається, і у нас все для цього є.».

За його словами, українські продюсери мають працювати з різними жанрами, включно з документальними та художніми стрічками, оскільки кожен продукт знаходить свого глядача за умови чесної та правдивої подачі.

Говорячи про фільми на воєнну тематику, актор зазначив, що особисто наразі не готовий їх переглядати через емоційне навантаження. Водночас Кисіль наголосив, що стрічки про війну потрібно створювати для міжнародної аудиторії, щоб фіксувати український досвід. Як приклад він навів фільм «Лютий березень», у якому брав участь, зазначивши, що погодився на зйомки за умови максимальної достовірності подій і поваги до людей, які пережили окупацію.

«Тиха Нава» – український серіал у жанрі детективний трилер у стилі true crime. Складається з 8 епізодів тривалістю близько 40 хвилин кожен. Режисер-постановник – Дмитро Андріянов. В основу сюжету покладена історія розслідування злочинів Елвіса – маніяка з Васильківського району Київської області, на рахунку якого – 206 жертв.

Нагадаємо, зйомки проєкту проходили в Києві, Ірпені та на інших локаціях Київської області, а виїзди були обмежені через витрати. Сергій Кисіль розповів, що виробництво відбувалося у дуже стислих термінах: окремі складні сцени знімалися за кілька хвилин, а за одну зміну команда могла відзняти десятки епізодів.