Британія та Microsoft об’єднуються проти діпфейків: відповідь на 16-кратне зростання ШІ-підробок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: скріншот з відео

Нову систему перевірятимуть на реальних кейсах, зокрема пов’язаних із шахрайством, підробкою особистості та сексуальним насильством.

Уряд Великої Британії оголосив про стратегічне партнерство з корпорацією Microsoft, науковцями та галузевими експертами для розробки передової системи виявлення діпфейків. Метою ініціативи є створення єдиних стандартів для розпізнавання штучно згенерованих відео, аудіо та зображень, які дедалі частіше стають інструментами шахрайства та дезінформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними видання, нова система проходитиме випробування на реальних кейсах, пов’язаних із підробкою особистості та поширенням незаконного контенту.

У межах ініціативи сторони працюватимуть над запровадженням єдиних стандартів оцінки технологій, здатних розпізнавати фейкові відео, аудіо та зображення, створені за допомогою штучного інтелекту. Мета – визначити, які інструменти є найбільш ефективними, а також виявити слабкі місця у наявних рішеннях.

Міністерка технологій Ліз Кендалл наголосила, що діпфейки дедалі частіше використовують для фінансових махінацій, поширення інтимного контенту без згоди та маніпуляцій, які підривають довіру до інформації.

За даними британського уряду, у 2025 році в мережі з’явилося близько 8 млн діпфейків, тоді як у 2023 році їх кількість становила приблизно 500 тисяч. Такий різкий ріст пов’язують із стрімким розвитком ШІ-технологій.

У січні Велика Британія запровадила кримінальну відповідальність за створення інтимних діпфейків без згоди людини. Рішення ухвалили на тлі скандалу навколо чат-бота Grok Ілона Маска, користувачі якого почали масово генерувати зображення оголених жінок і дітей. Grok позиціювали як альтернативу «надмірно цензурованим» чат-ботам, однак у липні 2025 року сервіс також опинився під критикою через антисемітські відповіді, зокрема вихваляння Гітлера та нападки на «єврейських керівників» Голлівуду.

Нагадаємо, ринок штучного інтелекту на початку 2026 року стабілізувався навколо «золотого стандарту» у $20 на місяць за преміумдоступ, проте з'явилися гнучкіші тарифи для різних потреб. Від економваріантів за кілька доларів до професійних пакетів для корпорацій – ШІ став повноцінною статтею витрат для кожного українця. 

