Британська королівська родина стикнулася з найбільшою кризою з часів смерті Діани

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Британська королівська родина стикнулася з найбільшою кризою з часів смерті Діани
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор розмовляє з королем Карлом, коли вони залишають Вестмінстерський собор у Лондоні
фото: Reuters

Головним викликом для Букінгемського палацу тепер стане повна ізоляція фігури Ендрю від решти членів родини

Британська королівська родина опинилася в епіцентрі масштабної кризи після арешту принца Ендрю в маєтку Сандрінгем. Король Чарльз III відреагував на подію миттєво та безкомпромісно, заявивши про повну підтримку правоохоронних органів. У лаконічному зверненні монарх дав зрозуміти, що державний обов’язок для нього стоїть вище за родинні зв’язки, дистанціювавшись від молодшого брата. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Ця стратегія суттєво відрізняється від підходу покійної королеви Єлизавети II, яку часто критикували за надмірну поблажливість до Ендрю та спроби захистити його від наслідків скандальної дружби з Джеффрі Епштейном. Натомість Чарльз III ще до нинішніх подій почав послідовно позбавляти брата титулів та привілеїв, а остання офіційна заява палацу навіть не містила згадки про їхню кровну спорідненість.

Ситуація загострилася після оприлюднення Міністерством юстиції США масиву документів, пов’язаних зі справою Епштейна, що призвело до розслідування за підозрою у зловживанні державною посадою. Хоча офіційних звинувачень ще не висунуто, а сам принц заперечує будь-які правопорушення, цей інцидент ставить під загрозу репутацію всієї династії.

Експерти зазначають, що головним викликом для Букінгемського палацу тепер стане повна ізоляція фігури Ендрю від решти членів родини. Суспільство все частіше ставить незручні запитання про те, наскільки поінформованими щодо дій принца були нинішній король та принц Вільям. Оскільки Ендрю досі залишається восьмим у черзі на престол, ця справа може спровокувати дискусії в парламенті про радикальні зміни в структурі престолонаслідування та майбутнє британської монархії в цілому.

Нагадаємо, що нещодавно поліція заарештувала молодшого брата короля Чарльза Ендрю Маунтбеттен-Віндзора за підозрою в зловживанні службовим становищем у зв'язку з його зв'язками з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. 

Також повідомлялося, що король Чарльз III зробив заяву на тлі арешту колишнього принца Ендрю. Він офіційно підтримав дії поліції, підкресливши, що закон є єдиним для всіх, незалежно від титулів чи родинних зв’язків.

Однак згодом брат британського короля Карла III, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був звільнений під слідство. Це сталося через кілька годин після того, як колишнього принца затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем на державній посаді. Правоохоронні органи офіційно підтвердили статус затриманого, зазначивши, що розслідування справи про неналежне поводження офіційної особи триває.

