«Не можу цього уявити в Україні». Одеситка назвала шість переваг життя у Швейцарії

Юлія Відміцька
Блогерка з України поділилася досвідом життя у Швейцарії
Українка з Одеси Дарія живе у Швейцарії близько п’яти років. Блогерка назвала головні переваги життя у Швейцарії та розповіла, що їй подобається в цій країні найбільше. Про це пише «Главком» із посиланням на відео одеситки у Тiktok.

Інтернаціональність

За словами українки, Швейцарія відкрита для іноземців. У цій країні легко знайти спільну мову з представниками інших країн, однак складно познайомитися зі місцевими мешканцями.

«Тут дуже багато людей з Іспанії, з Португалії, з Франції і ти навіть не відчуваєш себе не таким, не місцевим. Саме через них, бо тут дуже багато різноманітних людей, загалом іноземці. І тут дійсно важко подружитися зі швейцарцями, але дуже легко знайти друга іспанця, португальця, француза. Це дуже круто, бо ти нібито в одній країні, але знайомишся з іншими країнами. І мені тут це дуже подобається», – розповіла жінка.

Відсутність осуду

Наступною перевагою Швейцарії, на думку Дарії, є відсутність осуду з боку інших. «Коли ти йдеш по вулиці, ти не відчуваєш поглядів, які тебе оцінюють: з ким ти їдеш, що ти наділа, чи ходиш ти до залу, яка в тебе сумка. Такого тут взагалі немає і це відчувається, ніби тут більше свободи. Бо в Україні завжди перед тим, як вийти на вулицю, ти думаєш, що подумають люди, а що надіти», – вважає блогерка.

Спорт

Ще українка зауважила, що у Швейцарії більшість жителів займаються спортом. За словами жінки, це дуже відрізняється від звичок українців.

«Тут уся країна займається спортом, просто вся, це неймовірно. Люди в 70, 80, 90 років гуляють у горах. Я не можу цього уявити в Україні, навіть десь на Закарпатті. Дуже багато людей займається велоспортом, усі майже бігають. І не так багато людей ходить до залу, бо вони полюбляють на свіжому повітрі бігати. А в нас більшість людей ходить до залу», – сказала Дарія.

Батьківство

Як розповіла Дарія, батьки у Швейцарії несуть рівну відповідальність за свою дитину. До слова, після розлучення кожен із батьків має проводити час із дитиною кожні два тижні порівно. Також українка була здивована тим, що на дитячих майданчиках із дітьми гуляють не лише жінки, але й чоловіки.

Транспорт у Швейцарії

Для одеситки транспорт у Швейцарії – це її окрема «любов». Вона відзначила пунктуальність та роботу транспорту в цій країні. «У жодній країні світу я не бачила такого транспорту, як тут. На кожній зупинці є табло, де написано, коли приїде твій потяг, чи автобус. Хвилина у хвилину все приїжджає. Раніше я гадала, що це Німеччина про пунктуальність, але ні. Це швейцарці про пунктуальність. Це дуже круто», – зазначила інфлюєнсерка.

Можливість подорожувати

Дарія запевняє, що за час життя у Швейцарії вона жодного разу не платити понад 100 франків за квиток до іншої країни. Для неї зручно подорожувати зі Швейцарії до Франції Італії чи Іспанії. Йдеться не лише про подорожі літаком, але й автівкою.

Нагадаємо, українка Анетта, яка мешкає в Канаді та розповідає про тонкощі своєї еміграції в блозі в соцмережах, в одному зі своїх відео дала поради, як можна емігрувати з України у 2026 році. Як стверджує блогерка, спеціальна програма для українців для переїзду до Канади вже не актуальна. Однак є й інші варіанти, але вони складніші та потребують більше зусиль і фінансів, ніж раніше.

