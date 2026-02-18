Головна Країна Політика
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США постачання скрапленого газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США постачання скрапленого газу
Урядовці домовилися працювати над укладенням майбутньої енергетичної угоди
фото: Денис Шмигаль

Глава Міненерго наголосив, що стратегічне партнерство між країнами дозволить США постачати більше газу до регіону

Глава Міністерства енергетики Денис Шмигаль повідомив про зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом. Вони обговорили перспективи енергетичного партнерства між країнами та домовились працювати над майбутньою енергетичною угодою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля.

Урядовець розповів про плани співпрацю за трьома напрямами: постачання в Україну американського скрапленого природного газу, використання української газотранспортної системи та підземних газосховищ, а також у сфері ядерної енергетики.

«Постачання американського скрапленого природного газу. Найбільш ефективним інструментом для цього є Вертикальний газовий коридор – вже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена», – написав Шмигаль.

Стратегічне партнерство у сфері використання української газотранспортної системи та підземних сховищ газу, за його словами, «може забезпечити додаткові можливості для США у постачанні скрапленого газу до регіону, особливо з огляду на очікувану поетапну відмову від російського газу».

«Ядерна енергетика. Співпраця зі США у ядерному секторі має для України стратегічне значення, особливо у сфері впровадження передових американських технологій. Україна зацікавлена у рішеннях американського ядерного сектору», – каже він.

Нагадаємо, Україна отримала першу цьогоріч партію американського зрідженого природного газу (LNG) із Польщі. Обсяг поставки становить майже 100 млн куб. м. Цього достатньо для забезпечення газом близько 700 тис. родин у зимовий період впродовж місяця.

До слова, Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник російського премʼєр-міністра Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій.

Теги: США газ Денис Шмигаль

