Венс чи Рубіо: Трамп заговорив про наступника на президентські вибори 2028 року

Президент США дедалі частіше обговорює з радниками можливих кандидатів від Республіканської партії

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах зі своїм оточенням почав активніше піднімати питання потенційного наступника на президентських виборах 2028 року, розглядаючи насамперед віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За інформацією джерел, Трамп дедалі частіше пропонує радникам і довіреним особам обговорити можливих кандидатів, які могли б представляти його політичний курс у майбутньому. Серед найімовірніших претендентів він називає віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

Співрозмовники видання зазначають, що глава Білого дому все більше зосереджується на питаннях політичної спадщини на тлі наближення проміжних виборів до Конгресу. Венс залишається офіційним фаворитом у внутрішніх обговореннях, однак у приватних розмовах Трамп почав активно хвалити зростаючий вплив Рубіо.

Джерела, які передали зміст цих розмов, застерігають від надмірних висновків щодо зміни ставлення президента до чинного віцепрезидента. За їхніми словами, Трамп часто любить обговорювати різні сценарії та отримує задоволення від політичних дискусій у своєму оточенні, тому сам факт таких розмов не означає охолодження його позиції щодо Венса.

Торік Трамп прямо заявляв, що Венс «найімовірніше» є його спадкоємцем, адже, «якщо бути справедливими, він – віцепрезидент». Ці слова й досі розглядаються як один із ключових сигналів про внутрішню ієрархію потенційних кандидатів у таборі республіканців.

Водночас у перших опитуваннях праймеріз Республіканської партії перед виборами 2028 року Венс помітно випереджає Рубіо та інших можливих претендентів. Це підсилює його позиції як фаворита, хоча активні згадки про держсекретаря свідчать про наявність кількох сценаріїв розвитку політичної боротьби всередині партії.

Обговорення наступника, як зазначають співрозмовники видання, відбуваються на тлі зростання уваги до майбутнього курсу Республіканської партії та ролі Трампа у формуванні її довгострокової стратегії. Поки що ці дискусії мають неформальний характер і відбуваються переважно у приватних розмовах президента зі своїм найближчим політичним колом.

