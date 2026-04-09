У США засуджено «королеву кетаміну» за смерть Меттью Перрі

Зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі помер у жовтні 2023 року. 54-річний актор був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти назвали офіційну причину його смерті – гостра дія кетаміну

Федеральний суд Лос-Анджелеса виніс вирок Джасвін Сангсі, відомій як «Королева кетаміну», призначивши їй 15 років позбавлення волі. 42-річна жінка визнала себе винною у розповсюдженні наркотиків, що призвело до смерті зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі у жовтні 2023 року. Це покарання є найсуворішим серед усіх п'яти фігурантів справи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Pres.

Суддя Шерілін Піс Гарнетт наголосила на особливій ролі Сангхи у функціонуванні масштабної мережі торгівлі наркотиками, яка обслуговувала елітних клієнтів. Попри запевнення підсудної у каятті та твердження адвокатів про її «добру поведінку» під вартою, суд взяв до уваги тривалість її злочинної діяльності. Зокрема, було згадано, що Сангха продовжувала торгівлю навіть після смерті іншого клієнта у 2019 році.

Вітчим Перрі, відомий журналіст Кіт Моррісон, виступив у суді з емоційною промовою, описуючи «нищівний смуток», який переживає родина. Мачуха актора, Деббі Перрі, зазначила, що діяльність Сангсі завдала болю тисячам людей.

Адвокат Марк Герагос намагався перекласти відповідальність на «згубну залежність» самого актора, стверджуючи, що ніхто не міг його зупинити. Він також назвав несправедливим те, що постачальниця отримала значно більший термін, ніж люди, які безпосередньо вводили препарат.

Нагадаємо, Меттью Перрі проходив легальну терапію кетаміном від депресії, проте згодом почав шукати додаткові дози через незаконні канали. Це привело його до лікаря Сальвадора Пласенсії (засуджений до 2,5 років), а за кілька днів до смерті – до Джасвін Сангсі. Остання смертельна доза коштувала актору $6 тис. готівкою.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті 54-річного актора став гострий вплив кетаміну, що призвів до втрати свідомості та подальшого утоплення в гідромасажній ванні. Вирок Сангсі став фінальною крапкою у дворічному розслідуванні, яке розкрило складну схему постачання наркотиків у голлівудських колах.

Як відомо, лікар голлівудського актора Метью Перрі Марк Чавес визнав себе винним у смерті зірки серіалу «Друзі».

