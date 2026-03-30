Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом

Дата переговорів між США та Іраном не визначена

Наразі невідомо, чи погодилися США та Іран брати участь у цих переговорах

Пакистан заявив про готовність організувати мирні переговори між США та Іраном найближчими днями на тлі подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Ісхак Дар після зустрічі з главами МЗС регіону, пише «Главком».

«Пакистан матиме честь прийняти та сприяти проведенню змістовних переговорів між двома сторонами найближчими днями для досягнення всебічного та тривалого врегулювання триваючого конфлікту», – заявив він.

Втім, наразі невідомо, чи погодилися США та Іран брати участь у цих переговорах.

Попри дипломатичні сигнали, ситуація залишається напруженою. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф звинуватив США у подвійній політиці. Нібито Вашингтон говорить про переговори, але водночас готує можливу наземну операцію.

За даними американських ЗМІ, Пентагон дійсно розглядає варіанти військових дій, включно з можливим розгортанням наземних військ. Перші підрозділи морської піхоти США вже прибули на Близький Схід.

Паралельно Пакистан, Саудівська Аравія, Туреччина та Єгипет обговорюють кроки для зниження напруги, зокрема відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яка є ключовою для світових поставок нафти і газу.

Блокування протоки Іраном уже спричиняє глобальні економічні наслідки, а ціни на нафту стрімко зростають.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп та його адміністрація розпочали війну проти Ірану без чіткого плану і не змогли передбачити ключові наслідки конфлікту.

Як зазначає автор, у Вашингтоні не очікували, що Іран завдасть ударів по судноплавству та спробує перекрити Ормузьку протоку, а також не підготувалися до енергетичної кризи та можливих збоїв світової економіки.