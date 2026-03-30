Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом
Дата переговорів між США та Іраном не визначена
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Наразі невідомо, чи погодилися США та Іран брати участь у цих переговорах

Пакистан заявив про готовність організувати мирні переговори між США та Іраном найближчими днями на тлі подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Ісхак Дар після зустрічі з главами МЗС регіону, пише «Главком».

«Пакистан матиме честь прийняти та сприяти проведенню змістовних переговорів між двома сторонами найближчими днями для досягнення всебічного та тривалого врегулювання триваючого конфлікту», – заявив він.

Втім, наразі невідомо, чи погодилися США та Іран брати участь у цих переговорах.

Попри дипломатичні сигнали, ситуація залишається напруженою. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф звинуватив США у подвійній політиці. Нібито Вашингтон говорить про переговори, але водночас готує можливу наземну операцію.

За даними американських ЗМІ, Пентагон дійсно розглядає варіанти військових дій, включно з можливим розгортанням наземних військ. Перші підрозділи морської піхоти США вже прибули на Близький Схід.

Паралельно Пакистан, Саудівська Аравія, Туреччина та Єгипет обговорюють кроки для зниження напруги, зокрема відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яка є ключовою для світових поставок нафти і газу.

Блокування протоки Іраном уже спричиняє глобальні економічні наслідки, а ціни на нафту стрімко зростають.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп та його адміністрація розпочали війну проти Ірану без чіткого плану і не змогли передбачити ключові наслідки конфлікту.

Як зазначає автор, у Вашингтоні не очікували, що Іран завдасть ударів по судноплавству та спробує перекрити Ормузьку протоку, а також не підготувалися до енергетичної кризи та можливих збоїв світової економіки.

Читайте також:

Теги: США Ізраїль Іран Пакистан переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
1 березня, 03:40
Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що долю Близького Сходу мають визначати народи, які там проживають
Китай закликав США та Ізраїль зупинити війну з Іраном
8 березня, 07:40
Копперфілд завершує свою 25-річну резиденцію з виступами в Лос-Анджелесі
Девід Копперфілд покидає сцену на тлі скандалу з Епштейном: подробиці
9 березня, 08:26
США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепокоєна
США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепокоєна
10 березня, 23:04
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що європейці намагалися зупинити війну, але їх не почули
Європа намагалася зупинити війну в Ірані? Каллас зробила несподівану заяву
17 березня, 14:53
Есмаїл Хатіб став міністром розвідки Ірану в серпні 2021 року
Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану
18 березня, 16:25
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
19 березня, 05:40
Удари по найбільшому ЗПГ у світі вивели ціни на нафту на новий рівень
Удари по найбільшому у світі комплексу скрапленого газу обвалили ринок палива
19 березня, 14:01
Трамп відхилив план Нетаньяху щодо підбурювання протестів в Ірані
Трамп відхилив план Нетаньяху щодо підбурювання протестів в Ірані
26 березня, 02:26

Політика

NYT: кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.
NYT: кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.
Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом
Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом
Біля літака Трампа було помічено невідомий дрон (відео)
Біля літака Трампа було помічено невідомий дрон (відео)
Глава Rheinmetall знецінив українські БпЛА, а після скандалу заявив про повагу
Глава Rheinmetall знецінив українські БпЛА, а після скандалу заявив про повагу
Кім Чен Ин провів випробування надпотужного ракетного двигуна: що відомо
Кім Чен Ин провів випробування надпотужного ракетного двигуна: що відомо
Кремль знову погрожує Сеулу: РФ обіцяє «заходи у відповідь» за постачання зброї Україні
Кремль знову погрожує Сеулу: РФ обіцяє «заходи у відповідь» за постачання зброї Україні

Новини

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Сьогодні, 01:46
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua