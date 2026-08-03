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Учасники Євробачення-2025 з Литви виступили у Львові

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Фіналісти Євробачення-2025 неодноразово заявляли про підтримку України
фото: EBU

Литовський колектив Katarsis виступив на одному з фестивалів з підтримкою України

Литовський рок- та постпанк-гурт Katarsis, який представляв свою країну на Євробаченні-2025, уперше завітав до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дім Євробачення».

Виступ у Львові

Katarsis був заснований у Вільнюсі у 2020 році. До складу гурту входять Лукас Радзевічюс (вокал, гітара), Аланас Брасас (гітара), Емілія Кандратавічюте (бас-гітара) та Йокубас Андрюліс (ударні). Широкій європейській аудиторії колектив став відомим після участі в Євробаченні-2025, де з піснею Tavo akys посів 16-те місце у фіналі, набравши 96 балів.

Музиканти стали одними з учасників благодійного фестивалю «Файне Місто», що відбувся у Львові з 31 липня по 2 серпня, де зібрав тисячі шанувальників сучасної музики та допомагав збирати кошти на підтримку українських захисників.

Свій дебютний концерт в Україні литовські рокери зробили особливо теплим для місцевої публіки. Під час виступу барабанщик Йокубас Андрюліс несподівано звернувся до глядачів українською мовою, чим викликав бурхливі овації. Відео цього моменту, опубліковане спільнотою «Дім Євробачення», швидко поширилося соціальними мережами.

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Допис, поширений ДІМ ЄВРОБАЧЕННЯ (@dim.eurovision)

«Добрий вечір, Львів! Як у вас справи? Для нас велика честь грати для вас сьогодні. Ми любимо вас! Слава Україні!» – сказав музикант зі сцени, після чого натовп відповів гучними оплесками та вигуками.

Перед концертом учасники Katarsis встигли познайомитися зі Львовом. Вони прогулялися історичним центром міста, відзначивши його атмосферу та архітектуру. «Вчора у нас був час прогулятися Старим містом, і тут дуже красиво. Я надзвичайно щасливий бути тут», – поділилися враженнями музиканти.

Особлива підтримка України

До свого першого виступу в Україні гурт також підготував спеціальний мерч. Артисти з'явилися у футболках із написом Katarsis x Ukraine, стилізованими зображеннями учасників колективу та контуром карти України.

Литовський гурт підготував особливий подарунок для українських фанатів
Литовський гурт підготував особливий подарунок для українських фанатів
фото: Інстаграм Katarsis

Цей символічний жест викликав позитивну реакцію серед українських фанатів, які активно фотографувалися з музикантами та ділилися світлинами в соцмережах. Музиканти й раніше неодноразово висловлювали підтримку Україні та брали участь у благодійних ініціативах на допомогу українцям. 

Нагадаємо, що зірка Голлівуду, яка підтримує Україну, розглядає роль ведучої Євробачення-2027

Теги: Євробачення концерт Литва Львів

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