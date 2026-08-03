«Міг би жити за кордоном». Ведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому не пішов до ЗСУ

Анатолій Анатоліч розповів, як допомагає війську

Український телеведучий Анатолій Анатоліч зіштовхується із критикою через те, що не перебуває у війську. Однак він не звертає уваги на хейт та має одну відповідь на питання, чому він нині не в ЗСУ. Як пише «Главком», шоумен розповів про це в інтерв’ю проєкту «Насправді Show».

За словами Анатолія Анатоліча, він стоїть на обліку у військкоматі та не має із цим питанням проблем. «Буває, звичайно. Це нормально. Суспільство дуже наелектризоване, всім важко. У мене проста відповідь: я пройшов ВЛК, стою на обліку у військкоматі, всі документи у мене в порядку», – розповів він.

Ведучий є багатодітним батьком. Він зазначив, що має можливість жити за кордоном, однак обирає залишатися в Україні.

Також він пояснив що є два варіанти, або йти до війська, або йому допомагати, тож він обрав другий – підтримувати ЗСУ. «Я нікуди не виїжджаю, хоча я багатодітний батько і міг би жити за кордоном. Але мій вибір – бути тут, зі своєю родиною. У мене проста позиція: або ти для війська, або ти у війську», – пояснив шоумен.

Водночас Анатолій Анатоліч зауважив, що може долучитися до лав ЗСУ, коли зрозуміє, що це стане більшою допомогою, ніж те, що він робить зараз. «Коли прийде час, я стану до зброї, коли я буду розуміти, що це ефективніше, ніж те, що я можу робити поза цим. Але тисячі життів, які мені, зокрема, і всім тим, з ким я співпрацюю, довелося врятувати українців на фронті завдяки допомозі фінансовій, зборам і так далі», – сказав він.

Анатолій Анатоліч також наголосив на тому, що підтримка війська є важливою та допомагає військовим нищити ворога. «А ще, дуже важливо, сотні росіян, а може й тисячі, я сподіваюсь, вдалося знищити за допомогою того, що ми передаємо. Я взагалі вважаю: якщо людина ефективна в підтримці якоїсь бригади, то будь-яка бригада скаже: клас, працюй, бо ця людина закриє їм потреби в оснащенні, зброї все, що їм потрібно», – резюмував Анатоліч.

Нагадаємо, ведучий Анатолій Анатоліч виїхав за кордон, де взяв участь у Бостонському марафоні. Шоумен показався у соцмережі перед початком забігу з українським прапором та згодом опублікував відео в кріслі колісному. Ведучому несподівано стало зле під час забігу.