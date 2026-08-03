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«Міг би жити за кордоном». Ведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому не пішов до ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анатолій Анатоліч: «Я пройшов ВЛК, стою на обліку у військкоматі»
фото: Іnstagram/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч розповів, як допомагає війську

Український телеведучий Анатолій Анатоліч зіштовхується із критикою через те, що не перебуває у війську. Однак він не звертає уваги на хейт та має одну відповідь на питання, чому він нині не в ЗСУ. Як пише «Главком», шоумен розповів про це в інтерв’ю проєкту «Насправді Show».

За словами Анатолія Анатоліча, він стоїть на обліку у військкоматі та не має із цим питанням проблем. «Буває, звичайно. Це нормально. Суспільство дуже наелектризоване, всім важко. У мене проста відповідь: я пройшов ВЛК, стою на обліку у військкоматі, всі документи у мене в порядку», – розповів він.

Ведучий є багатодітним батьком. Він зазначив, що має можливість жити за кордоном, однак обирає залишатися в Україні.

Також він пояснив що є два варіанти, або йти до війська, або йому допомагати, тож він обрав другий – підтримувати ЗСУ. «Я нікуди не виїжджаю, хоча я багатодітний батько і міг би жити за кордоном. Але мій вибір – бути тут, зі своєю родиною. У мене проста позиція: або ти для війська, або ти у війську», – пояснив шоумен.

«Міг би жити за кордоном». Ведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому не пішов до ЗСУ фото 1
фото: Іnstagram/anatoliyanatolich

Водночас Анатолій Анатоліч зауважив, що може долучитися до лав ЗСУ, коли зрозуміє, що це стане більшою допомогою, ніж те, що він робить зараз. «Коли прийде час, я стану до зброї, коли я буду розуміти, що це ефективніше, ніж те, що я можу робити поза цим. Але тисячі життів, які мені, зокрема, і всім тим, з ким я співпрацюю, довелося врятувати українців на фронті завдяки допомозі фінансовій, зборам і так далі», – сказав він.

Анатолій Анатоліч також наголосив на тому, що підтримка війська є важливою та допомагає військовим нищити ворога. «А ще, дуже важливо, сотні росіян, а може й тисячі, я сподіваюсь, вдалося знищити за допомогою того, що ми передаємо. Я взагалі вважаю: якщо людина ефективна в підтримці якоїсь бригади, то будь-яка бригада скаже: клас, працюй, бо ця людина закриє їм потреби в оснащенні, зброї все, що їм потрібно», – резюмував Анатоліч.

Нагадаємо, ведучий Анатолій Анатоліч виїхав за кордон, де взяв участь у Бостонському марафоні. Шоумен показався у соцмережі перед початком забігу з українським прапором та згодом опублікував відео в кріслі колісному. Ведучому несподівано стало зле під час забігу. 

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Теги: телеведучий ЗСУ військові мобілізація

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