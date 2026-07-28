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Сергій Притула пригадав про конфлікт з дуетом «Анна-Марія»: деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сергій Притула довів дует «Анна Марія» до сліз на нацвідборі на «Євробачення-2019»
фото: скриншот Суспільне новини/YouTube

Анна та Марія Опанасюк у 2019 році не змогли відповісти на питання на питання «Чий Крим?»
 
 
 

Колишній ведучий Сергій Притула, який вів відбір на «Євробачення-2019», зазнав хейту після конфлікту з дуетом «Анна Марія». Шоумен пригадав, як його критикували після скандалу з артистами, які висловлювали неоднозначну позицію про окупацію Криму. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар волонтера проєкту «Суспільне Документалістика».

Сергій Притула розповів, що його критикували через те, що він «образив» сестер-співачок Анну та Марію Опанасюк. «Стільки було людей навколо, які мені казали, який я негідник, що я ображав дівчат із гурту «Анна Марія», і потім із прибором поклали на нас усіх і полетіли в Росію на конкурс «Новая волна», – висловився Притула.

Зокрема, на сцені нацвідбору Притула нагадав артисткам про те, що їхній батько на той момент пішов у відставку, але був суддею в Криму при окупаційній владі, а також про матір, яка обіймала посаду в кримському уряді.

Сергій Притула пригадав про конфлікт з дуетом «Анна-Марія»: деталі фото 1
фото: скриншот Суспільне новини/YouTube

Натомість артистки заявили, що вони зробили свій вибір, як і їхні батьки. Але вони все одно їх люблять. Тоді ж співачки не стримали емоцій на сцені. Врешті після участі на національному відборі сестри поїхали до Росії, де виступили на шоу «Новая волна».

Згодом Сергій Притула опублікував допис у Facebook, де розкритикував дует за їхні плани представляти Україну на конкурсі «Новая волна» в Росії. «С-стабільність. «Якщо б постало питання – вибирати конкурс або батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, вибрали батьків», – сказали мені в лютому цього року учасниці дуету «Анна Марія», які зібралися «гідно представити Україну» на конкурсі «Новая волна» в Росії. Давайте порадіємо за дівчат. Вони, нарешті, визначилися зі своїми пріоритетами», – написав колишній шоумен.

До слова, фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 Анна і Марія Опанасюк не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

Як розповідав «Главком», музичний дует «Анна-Марія», який відомий неоднозначними висловлюваннями про анексію Криму, планував виступ у Києві на День Конституції. Водночас українці не оцінили цієї новини Користувачі пригадали висловлювання сестер про те, що в Україні не було війни з 2014 року. Також українці згадали неоднозначні заяви дуету «Анна-Марія» про Крим. На питання про те, кому ж належить Крим – Росії чи Україні, сестри не дали чіткої відповіді. 

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Теги: Сергій Притула Дует «Анна-Марія» конфлікт Євробачення

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