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«Почав кричати». Кіркоров злякався українських БпЛА перед концертом в Анапі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кіркоров заявив, що не має грошей
фото з відкритих джерел

Російські артисти масово скасовують концерти через загрозу атаки безпілотників

Російський співак Філіп Кіркоров влаштував істерику перед своїм концертом в Анапі. Артист злякався загрози ударів БпЛА та намагався скасувати свій виступ. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Як зазначають інсайдери, Кіркоров почав кричати, коли дізнався про можливу небезпеку через безпілотники. Найбільше співака хвилювало те, що він не має стільки грошей, щоб потім «відкупитися».

Зокрема, він переймався, що його звинуватять у наслідках атаки, а він до цього не готовий. Тож путініст хотів скасувати свій концерт.  «Коли він почув, що існує можлива загроза, почав кричати, щоб усе скасували, що він не збирається ризикувати. А ще сказав, що у нього не вистачить грошей, щоб відкупитися від усіх позовів. Нібито, якщо щось трапиться, то його визнають винним», – розповів співрозмовник.

Кіркоров злякався українських БпЛА та хотів скасувати концерт в Анапі
Кіркоров злякався українських БпЛА та хотів скасувати концерт в Анапі
фото: скриншот із відео

Врешті Кіркоров обговорив ситуацію зі своїм концертним директором та все ж таки вийшов на сцену. Він виступив у концертному залі «Летняя эстрада» в місті Анапа Краснодарського краю. «Потім він зачинився зі своїм директором, не знаю як, але той вмовив його нічого не скасовувати», – йдеться у джерелі.

Кіркоров злякався українських БпЛА та хотів скасувати концерт в Анапі, однак вийшов на сцену
Кіркоров злякався українських БпЛА та хотів скасувати концерт в Анапі, однак вийшов на сцену
фото: скриншот із відео

Як відомо, Кіркоров не єдиний із російських артистів, які бояться українських безпілотників. Інші зірки масово скасовують свої виступи, пояснюючи це «логістичними проблемами», а саме загрозою атак БпЛА.

Російські артисти масово скасовують концерти через загрозу атаки безпілотників
Російські артисти масово скасовують концерти через загрозу атаки безпілотників
фото: скриншот із соцмереж

Зокрема, йдеться про Сочі та Геленджик, а з артистів згадують відомих путіністів та шанувальників Кремля, таких як Любов Успенська та Григорій Лепс. Водночас улюбленому співаку Путіна Шаману довелося перервати свій концерт в Сочі через атаку БпЛа.

До слова, підрозділи Сил оборони України 20 липня та в ніч проти 21 липня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – радіолокаційна станція «Буссоль-С», склади матеріально-технічного забезпечення, боєприпасів та пункти управління безпілотниками. 

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Теги: концерт росія росіяни безпілотник Кіркоров

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