Вийшов 14 сезон мультсеріалу «Футурама»: чим здивують нові серії

Фрай, Бендер та Ліла вирішуватимуть проблеми та потраплятимуть у абсурдні пригоди в новому сезоні

14 сезон мультсеріалу «Футурама» матиме 10 епізодів

Сьогодні, 3 серпня, на екрани вийшов 14 сезон анімаційного мультсеріалу «Футурама» (Futurama). У нових серіях головні герої опиняться у вирі нових цікавих та водночас абсурдних пригод. Яким буде сюжет нового сезону «Футурама», йдеться у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

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Сюжет 14 сезону мультсеріалу «Футурама»

Головні герої «Футурами» потраплятимуть у цікаві пригоди в новому сезоні фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Дата виходу: 3 серпня

3 серпня Платформа: Hulu, Disney+

Hulu, Disney+ Жанр: науково-фантастична анімаційна комедія

науково-фантастична анімаційна комедія Актори озвучування: Біллі Вест, Кеті Сагал, Джон Ді Маджіо, Тресс Мак-Нілл, Моріс Ламарш, Лорен Том, Філ Ламарр

У центрі подій, які розгортатимуться у новому сезоні, як завжди, будуть незмінні головні герої: Фрай, Ліла, Бендер. Звісно ж, не обійдеться й без інших працівників міжпланетної служби доставки Planet Express. Цього сезону герої зустрінуться з космічними піратами, а також із вирощеним у лабораторії м'ясом. Проте це не всі пригоди, з якими доведеться зіштовхнутися Фраю, Лілі та Бендеру.

фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Окрема сюжетна лінія у новому сезоні буде присвячена доктору Зойдбергу. Очікується, що давно забуте кохання Зойдберга повернеться. Саме це може стати однією з найцікавіших подій нового сезону.

фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Як відомо, 14 сезон матиме 10 серій. Проте в перший день премʼєри шанувальники «Футурами» зможуть насолодитися одразу двома серіями. Новий сезон транслюватимуть платформи Hulu та Disney+. Нові серії виходитимуть щопонеділка.

Головні герої серіалу «Футурама»

Туранґа Ліла

Туранґа Ліла є головною героїнею та дівчиною-циклопом фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Туранґа Ліла є головною героїнею мультиплікаційного серіалу «Футурама». Це дівчина-циклоп, яка є капітаном та пілотом космічного корабля міжпланетної служби доставки Planet Express.

Ліла та Фрай є головнимм персонажами мультсеріалу «Футурама» фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Цей персонаж має фіолетове волосся та носить на руці браслет із вбудованим компʼютером. Ліла є найменш мутованою з усіх героїв, єдина її відмінність від людей – це циклопія.

Філіп Джей Фрай

Фрай аморозив себе у кріогенній камері фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Фрай є головним персонажем мультсеріалу «Футурама». Він був звичайним хлопцем та працював у курʼєрській доставці, розвозячи піцу. Однак до настання 2000 року він заморозив себе у кріогенній камері.

фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Врешті він прокинувся наприкінці 2999 року та долучився до служби доставки Planet Express.

Бендер

Робот Бендер полюбляєт цигарки та алкоголь фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Бендер – це робот моделі «Згинальний модуль 22». Він є буквально роботом-згинальником. Водночас йому притаманні й людські якості, як-от алкоголізм, паління, нецензурна лексика та навіть порнографія для роботів.

фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Також він клептоман та кухар. Зокрема, цей персонаж може утнути чимало цікавого, про що можна довідатися у 14 сезоні.

Джон Зойдберг

Зойдберг працює доктором на космічному кораблі міжпланетної служби доставки фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Зойдберг працює лікарем у службі доставки Planet Express. Він народився у 2914 році на планеті Декапод 10. Він не вирізняється великими пізнаннями у медицині, зокрема його знання анатомії людини бажають бути кращими.

фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

Що відомо про мультсеріал «Футурама»

«Футурама» є одним із найвідоміших анімаційних мультсеріалів. Цей проєкт вийшов на екрани ще у 1999 році. Нині він налічує 170 епізодів. Серіал існує вже 25 років. За цей час творцям вдалося зробити його одним із найуспішніших анімаційних ситкомів в історії телебачення.

фото: кадр з мультсеріалу «Футурама»

«Футурама» має визнання на рівні найпрестижніших кінопремій. Зокрема, серіал має 30 нагород і понад 60 номінацій. З них шість премій «Еммі» за найкращу анімаційну програму, а також декілька найважливіших нагород в анімаційній індустрії статуетки Annie Awards.

Futurama | Season 14 Trailer

Над створенням культового мультсеріалу працюють Метт Ґрейнінг, який створив відомих «Сімпсонів», та Девід Коен.

Нагадаємо, 2 серпня вийшов третій сезон шпигунського трилера «Левиця» (Lioness). У довгоочікуваному продовженні культового бойовика на екрани повернуться голлівудські зірки Зоя Салдана та Ніколь Кідман, які зіграли головних героїнь.

До слова, зазначимо, фінал літа буде дуже насиченим для любителів серіалів. Apple TV повертає «Теда Лассо» та «Темну матерію», Netflix прощається із «Зовнішніми мілинами», Prime Video випускає новий сезон «Річера», а HBO Max запускає один із головних проєктів DC – «Ліхтарі». Тож «Главком» обрав 14 найбільш очікуваних прем'єр і нових сезонів на Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video, Disney+ та інших платформах.