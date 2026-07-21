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Помер майстер-сопілкар Тарас Лошак, чиї інструменти звучали на Євробаченні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Тарас Лошак продовжував родинну традицію виготовлення музичних інструментів, започатковану його батьком наприкінці 1980-х років
фото: Pavlo Yaremak

Тарас Лошак жив і працював у місті Долина на Івано-Франківщині

У віці 46 років помер відомий майстер музичних інструментів із міста Долина Івано-Франківської області Тарас Лошак.

Він виготовляв традиційні українські духові інструменти, на яких грали музиканти гуртів Go_A, Kalush Orchestra, TaRuTa, «КораЛЛі» та інших колективів. Про це повідомляє «Главком». Про смерть майстра повідомив історик і релігієзнавець Тарас Антошевський.

«Тарас не просто творив сопілки - він продовжував батьківську справу, він популяризував її і був неповторним музикою з Бойківщини. На жаль, був, бо відійшов до Господа... Вічна пам'ять і слава, дорогий Тарасе! На жаль, ми так і не зробили запису, бо все відкладали і відкладали зустріч. Щирі співчуття, Наталю!...», – написав він.

Помер майстер-сопілкар Тарас Лошак, чиї інструменти звучали на Євробаченні фото 1
фото: Pavlo Yaremak

Від юриста до майстра-сопілкаря

Тарас Лошак був майстром-сопілкарем у другому поколінні. За освітою він юрист, однак понад десять років присвятив виготовленню традиційних українських духових інструментів, продовживши справу свого батька Ярослава Лошака.

Помер майстер-сопілкар Тарас Лошак, чиї інструменти звучали на Євробаченні фото 2

Майстер працював із грабом, грушею, горіхом та іншими породами деревини, використовуючи традиційні технології. Окрім сопілок, він виготовляв бойківські пищалки та інші народні духові інструменти.

Його сопілки звучали на Євробаченні

Найбільшу популярність Тарасу Лошаку принесла співпраця з українськими музикантами. Його інструменти використовували гурти Go_A, Kalush Orchestra, TaRuTa, «КораЛЛі» та інші виконавці.

Саме виготовлена Лошаком сопілка звучала під час виступу Go_A з піснею SHUM на «Євробаченні-2021», де Україна посіла п'яте місце. На його інструментах також грали музиканти Kalush Orchestra – переможців «Євробачення-2022».

Замовлення майстер отримував з різних регіонів України, а його інструментами користувалися професійні музиканти та учні музичних шкіл.

Майстер, який зберігав українські традиції

Тарас Лошак приділяв особливу увагу автентичним технологіям виготовлення інструментів. Для роботи використовував деревину, яка могла вистоюватися десятки років, а сам процес створення сопілки займав тривалий час і вимагав високої точності.

Помер майстер-сопілкар Тарас Лошак, чиї інструменти звучали на Євробаченні фото 3
фото: Pavlo Yaremak

Окремим напрямом його діяльності було відродження традиційних бойківських пищалок – рідкісних народних духових інструментів, характерних для Бойківщини.

Теги: Івано-Франківщина виготовлення смерть Євробачення

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