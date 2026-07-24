Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Водив Кремлем Пола Маккартні». Андрій Макаревич розкрив деталі зустрічі Путіна з британською суперзіркою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Путін зустрівся з Полом Маккартні у 2003 році
фото з відкритих джерел

Путін був вражений британською зіркою

Володимир Путін влаштував ексучаснику гурту The Beatles Полу Маккартні приватну прогулянку у Москві. Російський співак Андрій Макаревич розповів, як саме пройшла зустріч диктатора та попзірки. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Макаревича.

Пол Маккартні виступав на Красній площі в Москві під час свого світового турне Back in the World у травні 2003 року. Тоді на концерт завітав Путін. Водночас того ж дня він бачився з Маккартні особисто. Зокрема, під час зустрічі з Путіним Пол Маккартні зіграв йому одну з пісень та прогулявся з ним Кремлем.

«Я не знаю, наскільки він справді любив Beatles. Не чути їх він не міг як людина тієї епохи. До нього ще вдень того самого дня Маккартні до Кремля приїжджав, і він його сам водив Кремлем. І Маккартні йому заспівав – сів десь там за піаніно й заспівав Let It Be», – розповів Макаревич.

Путін і Пол Маккартні гуляють Кремлем
Путін і Пол Маккартні гуляють Кремлем
фото з відкритих джерел

За словами Івана Макаревича, Путін був у захваті від іноземного гостя, через що він, ймовірно, прийшов на концерт британської зірки.

«І це справило на нього величезне враження. Він мені сам сказав: «Уявляєш, жодних журналістів, жодних камер, а ось просто мені взяв і зіграв». І він був дуже вражений. Я думаю, що він тому й на концерт прийшов. Хоча, напевно, йому й політтехнологи, і піарники радили прийти, та ще й поруч зі мною сісти», – пригадав росіянин.

Андрій Макаревич з Путіним сидять поруч на концерті Пола Маккартні
Андрій Макаревич з Путіним сидять поруч на концерті Пола Маккартні
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, українська рестораторка, письменниця та громадська діячка Маргарита Січкар поділилася історією своєї зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. У 1998 році Маргариті Січкар доручили зустріти Володимира Путіна, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра РФ. Вечеря відбулася у ресторані Січкар «Гетьман», який був розташований на одній із відомих вулиць Москви – Арбаті.

Читайте також:

Теги: росія путін концерт Москва Андрій Макаревич Пол Маккартні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Машини стояли у черзі на АЗС неподалік центру Москви
Паливна криза дісталася еліти: у Москві помітили урядові «Ауруси» біля АЗС (відео)
1 липня, 11:20
Путін запланував розбавити китайців та поторгуватися зі Штатами водночас?
Арктика і Далекий Схід стають новою валютою Кремля. Що задумав Путін?
21 липня, 15:31
Ядерна карта Путіна більше не працює
Путін втрачає головний інструмент залякування
11 липня, 19:29
Костянтинівка стала головною ціллю Росії
Костянтинівка стала ключем до російського прориву. Що задумав ворог
12 липня, 15:13
Чому оптимізм після розмови Зеленського і Трампа може виявитися передчасним
Чому оптимізм після розмови Зеленського і Трампа може виявитися передчасним
9 липня, 08:00
Кремль витягнув зі складів тисячі одиниць техніки, відновив або виготовив заново ще тисячі
Путін відновить армію для нової війни за 5–7 років – Foreign Affairs
26 червня, 02:32
У Музеї Ханенків тривають виставки «Диспаратес» та «Григорій Гавриленко. Нове життя»
Куди сходити у Києві 29 червня – 5 липня: дайджест культурних подій
27 червня, 19:04
Путін учетверте збільшив штат особистої охорони за час війни
Путін наростив кількість охоронців до рекордного рівня
29 червня, 18:37
РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності
РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності
9 липня, 05:27

Шоу-біз

На Венеційському кінофестивалі буде представлено документальний фільм про Ілона Маска
На Венеційському кінофестивалі буде представлено документальний фільм про Ілона Маска
«Водив Кремлем Пола Маккартні». Андрій Макаревич розкрив деталі зустрічі Путіна з британською суперзіркою
«Водив Кремлем Пола Маккартні». Андрій Макаревич розкрив деталі зустрічі Путіна з британською суперзіркою
Легенді рок-музики Джон Бон Джові стало зле під час концерту: подробиці
Легенді рок-музики Джон Бон Джові стало зле під час концерту: подробиці
Ані Лорак масово скасовує концерти в Росії: яка причина
Ані Лорак масово скасовує концерти в Росії: яка причина
«Він – шахрайська особистість». Річард Гір різко розкритикував Трампа
«Він – шахрайська особистість». Річард Гір різко розкритикував Трампа
Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності
Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
106K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
70K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Сьогодні, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua