«Водив Кремлем Пола Маккартні». Андрій Макаревич розкрив деталі зустрічі Путіна з британською суперзіркою

Путін був вражений британською зіркою

Володимир Путін влаштував ексучаснику гурту The Beatles Полу Маккартні приватну прогулянку у Москві. Російський співак Андрій Макаревич розповів, як саме пройшла зустріч диктатора та попзірки. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Макаревича.

Пол Маккартні виступав на Красній площі в Москві під час свого світового турне Back in the World у травні 2003 року. Тоді на концерт завітав Путін. Водночас того ж дня він бачився з Маккартні особисто. Зокрема, під час зустрічі з Путіним Пол Маккартні зіграв йому одну з пісень та прогулявся з ним Кремлем.

«Я не знаю, наскільки він справді любив Beatles. Не чути їх він не міг як людина тієї епохи. До нього ще вдень того самого дня Маккартні до Кремля приїжджав, і він його сам водив Кремлем. І Маккартні йому заспівав – сів десь там за піаніно й заспівав Let It Be», – розповів Макаревич.

Путін і Пол Маккартні гуляють Кремлем фото з відкритих джерел

За словами Івана Макаревича, Путін був у захваті від іноземного гостя, через що він, ймовірно, прийшов на концерт британської зірки.

«І це справило на нього величезне враження. Він мені сам сказав: «Уявляєш, жодних журналістів, жодних камер, а ось просто мені взяв і зіграв». І він був дуже вражений. Я думаю, що він тому й на концерт прийшов. Хоча, напевно, йому й політтехнологи, і піарники радили прийти, та ще й поруч зі мною сісти», – пригадав росіянин.

Андрій Макаревич з Путіним сидять поруч на концерті Пола Маккартні фото з відкритих джерел

Нагадаємо, українська рестораторка, письменниця та громадська діячка Маргарита Січкар поділилася історією своєї зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. У 1998 році Маргариті Січкар доручили зустріти Володимира Путіна, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра РФ. Вечеря відбулася у ресторані Січкар «Гетьман», який був розташований на одній із відомих вулиць Москви – Арбаті.