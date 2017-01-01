Участница проекта «Топ-модель по-украински» разделась в центре города

Эксперт проекта и основательница международного модельного агенства были шокированы эпатажной выходкой участницы

Чтобы успешно выполнить задание на дефиле Кости Боровского, модели за полчаса научились ездить на гироскутерах. Импровизированный подиум расположили на Почтовой площади, на фоне фонтана с подсветкой. Модели демонстрировали яркие кежуал-образы из денима, хлопка и трикотажа со светоотражающими элементами. [READ_MORE] Эффектное дефиле не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эксперт проекта и основательница международного модельного агенства были шокированы эпатажной выходкой участницы

Чтобы успешно выполнить задание на дефиле Кости Боровского, модели за полчаса научились ездить на гироскутерах. Импровизированный подиум расположили на Почтовой площади, на фоне фонтана с подсветкой. Модели демонстрировали яркие кежуал-образы из денима, хлопка и трикотажа со светоотражающими элементами.

Эффектное дефиле не обошлось без скандала. Во время завершающей «проходки» Лена Феофанова решила эпатировать публику. Доехав до финальной точки, девушка вдруг сняла с себя малиновый свитшот и оголила грудь на глазах у изумленных экспертов и прохожих.

«Вернулись на старт, и повторяем дефиле. Лена! Немедленно оденься! – командует по громкой связи руководитель проекта «Топ-модель по-украински» Алена Звирык. – Идет 14-я неделя проекта, нам хочется, чтобы участники удивляли нас не только обнаженным телом. Понимаю, почему она это сделала. Конкуренция среди участников становится все жестче. Они готовы на все, чтобы задержаться в «топе», чтобы их замечали».

Ни капли не смущенная блондинка сочла свой поступок вполне уместным.

«Я – человек-шоу. Привлекаю внимание, заставляю говорить о себе. Манипулирую людьми таким образом. Третий раз оголяюсь на проекте, и каждый раз это вызывает у всех шквал эмоций!», - прокомментировала свою эпатажную выходку участница модного реалити.

Безусловно, это действо вызвало у экспертов бурю эмоций. Но далеко не позитивных.

«Леночка – яркая и необычная девушка.Она чувствовала, что сдает позиции, хотела выделиться, и сделала это. Нестандартные решения – это хорошо и интересно. Но сегодня ее выходка была неуместной. На месте дизайнера или букера мне сложно представить сотрудничество с моделью, которая не понимает, насколько адекватно выглядит в той или иной ситуации», – прокомментировал поведение участницы Костя Боровский.

«Мы были шокированы. Существует стереотип, что оголенное тело привлекает внимание зрителей и медиа. Но в мире высокой моды не приветствуют подобные выходки, если они заранее не спланированы и не согласованы с руководством кастинга или показа. Мне нравилась пластика Лены, она была очень гармонична в образе, который несла зрителю. Но этой «ложкой дегтя» все испортила», – призналась основательница международного модельного агентства VM Management Сваюне Яцкунайте .

Кстати, Сваюне Яцкунайте пришла на дефиле с презентом для своих подопечных. Парень или девушка, чье дефиле было лучшим, по мнению эксперта, получил в подарок наряд литовского дизайнера Egidijus Rainys стоимостью более тысячи евро. Кто стал самым крутым на показе в центре столицы?