Участник шоу «Топ-модель по-украински» рассказал о самом худшем поцелуе в своей жизни

Казалось бы, уверенному в себе участнику модельного реалити Максиму Сосновскому все задания экспертов нипочем. Но нет. Во время онлайн-конференции на сайте Нового канала Физрук честно рассказал об испытаниях, которые пощекотали ему нервы.

По словам Максима, самой сложной на проекте была фотосессия «В порыве страсти». [READ_MORE] «Наши тела «располовинили» на мужскую и женскую часть. Тут ты Юный орел, а тут – жрица любви. Тогда я работал в паре с Леной Феофановой. И чтобы показать страсть, нам нужно было поцеловаться. Так вот: это



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Казалось бы, уверенному в себе участнику модельного реалити Максиму Сосновскому все задания экспертов нипочем. Но нет. Во время онлайн-конференции на сайте Нового канала Физрук честно рассказал об испытаниях, которые пощекотали ему нервы.

По словам Максима, самой сложной на проекте была фотосессия «В порыве страсти».

«Наши тела «располовинили» на мужскую и женскую часть. Тут ты Юный орел, а тут – жрица любви. Тогда я работал в паре с Леной Феофановой. И чтобы показать страсть, нам нужно было поцеловаться. Так вот: это официально был худший поцелуй в моей жизни! На интервью после фотосета я сказал, что будто с карасем лобызался. Если вы хоть раз ходили на рыбалку или заходили в рыбный отдел в магазине, то видели, как рыба «зевает». Вот и поцелуй Лены был такой же – она просто механически открывала и закрывала рот. Хотя, судя по интервью, Феофанова нашим интимом осталась довольна!» – поделился воспоминаниями Физрук.

Чтобы избежать скандалов, Физрук еще до выпуска рассказал своей девушке – Лизе Доронько – о поцелуе с Леной. Макс уверяет: малышка все поняла и не обижалась.

«Из того, что стыдно показать родителям, – момент, когда во время fashion-викторины я облизывал пальцы Сереге Стоуну. А еще было не прикольно надевать стринги для фотосессии в автобусе и светить булками в брюках с дыркой на всю пятую точку во время дефиле «Красная дорожка». Но родители все восприняли нормально, мама сказала: «Максик, мы же понимаем, что это просто задание», - отметил Максим.