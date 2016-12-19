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    Шоу-біз

    Светская львица Светлана Вольнова призналась, что одевается на «секонде»

    Известная светская львица заявила, что покупает б/у вещи.
    В эфире программы «Страсти по Ревизору» Светлана Вольнова рассказала, что периодически заглядывает в секонд-хенд. Даже в студию пришла в одной из приобретенных там обновок. [READ_MORE] «Это платье я когда-то купила на «секонде». Главное правило: если ты надеваешь что-то простое, надо добавлять к образу
    • Сьогодні, 16:12
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    Известная светская львица заявила, что покупает б/у вещи.

    В эфире программы «Страсти по Ревизору» Светлана Вольнова рассказала, что периодически заглядывает в секонд-хенд. Даже в студию пришла в одной из приобретенных там обновок.

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    «Это платье я когда-то купила на «секонде». Главное правило: если ты надеваешь что-то простое, надо добавлять к образу какой-то дорогой аксессуар. Сегодня я подобрала к этому платью сумочку «Chanel». В моем гардеробе несколько вещей из секонд-хенда, и все они производят фурор, куда бы я их ни надела»,  – рассказала Вольнова на съемках пост --шоу «Страсти по Ревизору»программы Светлана. 

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    Светская львица Светлана Вольнова призналась, что одевается на «секонде»
    Светская львица Светлана Вольнова призналась, что одевается на «секонде»
    Светская львица Светлана Вольнова призналась, что одевается на «секонде»
    Светская львица Светлана Вольнова призналась, что одевается на «секонде»
    Светская львица Светлана Вольнова призналась, что одевается на «секонде»

    Поддерживает мнение светской львицы и участница «Топ-модель по-украински» Ира Симчич. Девушка даже ведет видеоблог о том, как модно и недорого одеваться в секонд-хенде. Она и стала одной из участниц модного показа «Страстей по Ревизору», организованного Вольновой.

    «Раньше я очень стеснялась того, что одеваюсь в «секонде», – признается девушка. – Обманывала знакомых, будто эти вещи мне привозят из-за границы. А сейчас убеждена: одеваться в «секондах» – модно! И особенный кайф – искать эти модные вещи. Это большой труд. Чаще всего я одеваюсь в родном Ивано-Франковске, там очень хороший выбор».

    Кстати. на  пост-шоу дефилировала не только Ира Симчич, но и Вика Рогальчук, Настя Панова, Лиза Доронько и Маша Шевченко. Как это было смотрите прямо сейчас!





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