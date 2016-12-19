Светская львица Светлана Вольнова призналась, что одевается на «секонде»
- Сьогодні, 16:12
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Известная светская львица заявила, что покупает б/у вещи.
В эфире программы «Страсти по Ревизору» Светлана Вольнова рассказала, что периодически заглядывает в секонд-хенд. Даже в студию пришла в одной из приобретенных там обновок.
«Это платье я когда-то купила на «секонде». Главное правило: если ты надеваешь что-то простое, надо добавлять к образу какой-то дорогой аксессуар. Сегодня я подобрала к этому платью сумочку «Chanel». В моем гардеробе несколько вещей из секонд-хенда, и все они производят фурор, куда бы я их ни надела», – рассказала Вольнова на съемках пост --шоу «Страсти по Ревизору»программы Светлана.
Поддерживает мнение светской львицы и участница «Топ-модель по-украински» Ира Симчич. Девушка даже ведет видеоблог о том, как модно и недорого одеваться в секонд-хенде. Она и стала одной из участниц модного показа «Страстей по Ревизору», организованного Вольновой.
«Раньше я очень стеснялась того, что одеваюсь в «секонде», – признается девушка. – Обманывала знакомых, будто эти вещи мне привозят из-за границы. А сейчас убеждена: одеваться в «секондах» – модно! И особенный кайф – искать эти модные вещи. Это большой труд. Чаще всего я одеваюсь в родном Ивано-Франковске, там очень хороший выбор».
Кстати. на пост-шоу дефилировала не только Ира Симчич, но и Вика Рогальчук, Настя Панова, Лиза Доронько и Маша Шевченко. Как это было смотрите прямо сейчас!