Украинский режиссер о сериале «Сваты»: Подобная телепродукция лежит для меня на одной полке с детской порнографией

Украинский комик и автор сюжета популярного сериала «Сваты» скрыл жуткий факт, который произошел во время съемок первой серии картины.

О трагических событиях во время съемок рассказал на своей странице в Facebook украинский режиссер и актер Иван Сауткин. [READ_MORE] «Никогда не мог подумать, что стану распространять видео с Зеленским, но тут дело исключительное. Заканчивает свою пламенную речь народный любимец словами: «От «Сватов» пока ни один



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Украинский комик и автор сюжета популярного сериала «Сваты» скрыл жуткий факт, который произошел во время съемок первой серии картины.

О трагических событиях во время съемок рассказал на своей странице в Facebook украинский режиссер и актер Иван Сауткин.

«Никогда не мог подумать, что стану распространять видео с Зеленским, но тут дело исключительное. Заканчивает свою пламенную речь народный любимец словами: «От «Сватов» пока ни один человек не повесился». Думаю, эта фраза вырвалась у него случайно, потому, что он по-просту забыл, с чего начинался этот сериал... А начинался он с того, что мой друг, оператор Юра Казаков, которого многие из вас хорошо знали и любили, как раз повесился, после того, как продюсер по имени Тарас Гавриляк и административная группа первой серии «Сватов», где Юра был оператором-постановщиком, решили обвинить его в перерасходе за технику и кинуть на гонорар», - заявил режиссер.

Позднее Иван Сауткин добавил, что он очень рад такому резонансу в сети и сравнил популярный сериал с детской порнографией.