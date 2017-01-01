Украинский режиссер о сериале «Сваты»: Подобная телепродукция лежит для меня на одной полке с детской порнографией
- Вчора, 13:30
-
Розсилка
Украинский комик и автор сюжета популярного сериала «Сваты» скрыл жуткий факт, который произошел во время съемок первой серии картины.
О трагических событиях во время съемок рассказал на своей странице в Facebook украинский режиссер и актер Иван Сауткин.
«Никогда не мог подумать, что стану распространять видео с Зеленским, но тут дело исключительное. Заканчивает свою пламенную речь народный любимец словами: «От «Сватов» пока ни один человек не повесился». Думаю, эта фраза вырвалась у него случайно, потому, что он по-просту забыл, с чего начинался этот сериал... А начинался он с того, что мой друг, оператор Юра Казаков, которого многие из вас хорошо знали и любили, как раз повесился, после того, как продюсер по имени Тарас Гавриляк и административная группа первой серии «Сватов», где Юра был оператором-постановщиком, решили обвинить его в перерасходе за технику и кинуть на гонорар», - заявил режиссер.
Позднее Иван Сауткин добавил, что он очень рад такому резонансу в сети и сравнил популярный сериал с детской порнографией.
«Смерть Юры Казакова нельзя прощать и о её обстоятельствах я буду говорить всегда. Эта история очень ярко демонстрирует, насколько хрупки люди. Насколько легко можно... убить. Плюс к этому, сериал «Сваты» и ему подобная телепродукция лежит для меня на одной полке с детской порнографией и я не считаю, что это именно то, что должны смотреть люди, которые хоть немного себя уважают. Считайте это моим камингаутом, как вкусового шовиниста. Спасибо!», - написал в сети.
Напомним, что скандал с Зеленским и сериалом «Сваты» разгорелся после того, как 22 ноября Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд на территорию Украины на три года. Эта новость настолько взбесила украинского комика, что он записал видеобращение к СБУ и всем тем, кому сериал оказался не по душе.
Стоит отметить, что Федор Добронравов опроверг информацию о том, что он посещал аннексированный полуостров.
«Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу (в Украину. –прим.ред). Все затихнет – будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь», – прокомментировал решение СБУ в интервью RT Федор Добронравов.