В «Ирландце» Скорсезе обнаружили киноляп (видео)

Де Ниро топает не той ногой, которой, по идее, должен наступить на пальцы своего противника

27 ноября на Netflix вышел новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» – криминальная драма с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях. Картина, на производство которой потратили $159 миллионов, стала одним из самых дорогих проектов, снятых для стриминговой платформы.

Перед выходом картины Скорсезе призвал всех зрителей смотреть «Ирландца» на большом экране или хотя бы на айпадах с большим разрешением. Режиссер объяснил это тем, что не знает, «как снимать для телефонов». В результате это породило множество мемов и челленджей, где зрители пытались разными способами посмотреть более чем трехчасовой фильм.

THE IRISHMAN has made me believe, for the first time in my life, that I could finally take Robert De Niro in a fight pic.twitter.com/M1zOiTPxmz