В «Ирландце» Скорсезе обнаружили киноляп (видео)



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В одной из сцен герой Роберта Де Ниро пинает воздух

Де Ниро топает не той ногой, которой, по идее, должен наступить на пальцы своего противника

27 ноября на Netflix вышел новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» – криминальная драма с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях. Картина, на производство которой потратили $159 миллионов, стала одним из самых дорогих проектов, снятых для стриминговой платформы.

Перед выходом картины Скорсезе призвал всех зрителей смотреть «Ирландца» на большом экране или хотя бы на айпадах с большим разрешением. Режиссер объяснил это тем, что не знает, «как снимать для телефонов». В результате это породило множество мемов и челленджей, где зрители пытались разными способами посмотреть более чем трехчасовой фильм.

THE IRISHMAN has made me believe, for the first time in my life, that I could finally take Robert De Niro in a fight pic.twitter.com/M1zOiTPxmz — Ƭonỿ! Ƭoni! Ƭoné! Stark (@StarkTTT) November 30, 2019

На кадрах невооруженном глазом видно, что актер пинает воздух, а также топает не той ногой, которой, по идее, должен наступить на пальцы своего оппонента.