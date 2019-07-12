В рамках Одесского кинофестиваля покажут фильмы для людей с нарушениями слуха и зрения



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В театре Музкомедии 17 и 20 июля будут представлены две кинокартины

Для людей с нарушениями слуха и зрения кинопоказы пройдут в театре Музкомедии, который на ближайшую неделю традиционно становится фестивальным дворцом ОМКФ.

Во время показов фильмов для незрячих зрителей будет организовано тифлокомментирование (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений, - прим.ред).

Как сообщила президент ОМКФ Виктория Тигипко во время пресс-конференции, 17 июля состоится показ фильма «Человек, который купил Луну» с адаптированными субтитрами для людей с нарушениями слуха, а 20 июля пройдет демонстрация киноленты «Мои мысли тихие» с аудиодескрипциями для зрителей с нарушениями зрения.

Напомним, что юбилейный десятый Одесский кинофестиваль будет проходить с 12 по 20 июля.

Киноманов ожидают девять дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссеров, мастер-классы ведущих мировых кинопрофессионалов, уникальные open-air киноперформансы на Потемкинской лестнице и еще много киношных активностей.





