В сети опубликован новый трейлер фильма «Тайный дневник Симона Петлюры»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Премьера исторической драмы «Тайный дневник Симона Петлюры» запланирована на 6 сентября 2018 года

Легендарная фигура главы Украинской Народной Республики Симона Петлюры нашла отражение в новой киноленте.

Действие картины разворачивается в 1917-1921 года. В это время идет отчаянная борьба за независимость Украинской Народной Республики. Лидер УНР Симон Петлюра пытается сдержать агрессию большевистской России. Проиграв борьбу, Петлюра вынужден эмигрировать в Париж. Но и там из-за действий агентов Москвы его жизнь постоянно под угрозой.

Режиссером картины является Олесь Янчук, продюсерами – Олесь Янчук и Аскольд Лозинский. Сценарий ленты создавался в течение шести лет Михаилом Шаевичем, Александром Шевченко и Олесем Янчуком. Съемки проходили в Украине (во Львове, Киевской области и на территории киностудии Довженко), а также во Франции (Париж).

А главные роли в фильме сыграли: Сергей Фролов, Ирма Витовская, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Олег Треповский.



