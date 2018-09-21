В сети показали новый трейлер 11 сезона сериала «Доктор Кто»



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BBC порадовал поклонников фантастического сериала «Доктор Кто» официальным трейлером предстоящего одиннадцатого сезона

В новом сезоне двенадцатый доктор в исполнении Питера Капальди регенерировался в первого в истории доктора-женщину. Эта честь выпала на долю актрисы Джоди Уиттакер. Гендерная трансформация - не единственное нововведение шоу, теперь вместо одного верного попутчика, доктора будут сопровождать целых три – Райан (Тосин Коул), Грэм (Брэдли Уолш) и Ясмин (Мэндипп Джилл). И это еще не все – Стивен Моффат, бессменный сценарист и продюсер сериала на протяжении девяти лет, передал бразды правления Крису Чибнеллу.

Таким образом нас ждет новый сезон во всех отношениях, будет он лучше или хуже предыдущих, узнаем совсем скоро – 7 октября.

Напомним, «Доктор Кто» - самый «долгоиграющий» фантастический британский сериал, первая серия которого вышла в 1963 году. По сюжету инопланетянин в обличие землянина путешествует сквозь время и пространство, каждый раз применяя свои уникальные знания для помощи человечеству.

Джерело: Киноафиша