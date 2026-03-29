Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відома співачка відверто розповіла про спілкування з родичами з РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За словами Юлії Юріної, її рідні вірять лише російській пропаганді, а не їй
фото з відкритих джерел

Юлія Юріна заявила, що рідні не переймаються за її безпеку під час обстрілів

Співачка Юлія Юріна з гурту Yuko, яка є громадянкою РФ та вже декілька років намагається отримати український паспорт, розповіла про стосунки з батьками під час повномасштабної війни. Як інформує «Главком», про це артистка розповіла в інтерв’ю Oboz.ua.

Артистка з 2012 року живе в Україні та засуджує криваву політику диктатора. Однак, за словами Юлії, її рідні вірять лише російській пропаганді, а не їй.

«У нас завжди виникають гострі конфлікти. Наші позиції кардинально різняться, і ці розмови майже завжди закінчуються сварками. І це складно. Змагатися з російською пропагандою практично неможливо – це величезна, добре налагоджена система, яка роками формувала свідомість людей. Іноді в мене виникає бажання щось довести, пояснити, переконати. А іноді – просто опускаються руки. Це постійні суперечливі почуття: ми можемо рік спілкуватися, а потім рік – ні», – зазначила Юлія Юріна.

Співачка додала, що під час масованих атак, коли росіяни запускають ракети по мирними українцям, рідні не переймаються за її безпеку.

«Кажуть, що так і треба – там немає співчуття чи розуміння. Коли розповідаєш, що поруч був приліт, що це буквально за кількасот метрів – у відповідь можеш почути: «Ну, це ж не п’ять метрів». Мама й бабуся намагаються взагалі не підіймати тему війни, бо знають, що я болісно це сприймаю і ми починаємо сваритися. Це зовсім не ті родинні стосунки, які хотілося б мати, хоча я – єдина дитина в родині», – зазначила співачка.

Теги: паспорт співачка росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua