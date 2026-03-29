Відома співачка відверто розповіла про спілкування з родичами з РФ

Юлія Юріна заявила, що рідні не переймаються за її безпеку під час обстрілів

Співачка Юлія Юріна з гурту Yuko, яка є громадянкою РФ та вже декілька років намагається отримати український паспорт, розповіла про стосунки з батьками під час повномасштабної війни. Як інформує «Главком», про це артистка розповіла в інтерв’ю Oboz.ua.

Артистка з 2012 року живе в Україні та засуджує криваву політику диктатора. Однак, за словами Юлії, її рідні вірять лише російській пропаганді, а не їй.

«У нас завжди виникають гострі конфлікти. Наші позиції кардинально різняться, і ці розмови майже завжди закінчуються сварками. І це складно. Змагатися з російською пропагандою практично неможливо – це величезна, добре налагоджена система, яка роками формувала свідомість людей. Іноді в мене виникає бажання щось довести, пояснити, переконати. А іноді – просто опускаються руки. Це постійні суперечливі почуття: ми можемо рік спілкуватися, а потім рік – ні», – зазначила Юлія Юріна.

Співачка додала, що під час масованих атак, коли росіяни запускають ракети по мирними українцям, рідні не переймаються за її безпеку.

«Кажуть, що так і треба – там немає співчуття чи розуміння. Коли розповідаєш, що поруч був приліт, що це буквально за кількасот метрів – у відповідь можеш почути: «Ну, це ж не п’ять метрів». Мама й бабуся намагаються взагалі не підіймати тему війни, бо знають, що я болісно це сприймаю і ми починаємо сваритися. Це зовсім не ті родинні стосунки, які хотілося б мати, хоча я – єдина дитина в родині», – зазначила співачка.