«Епічна лють» закінчилася? США задумали нову операцію проти Ірану

Єгор Голівець
США змінили риторику щодо Ірану на тлі нестабільного перемир’я
фото: Irna

У Пентагоні вже обговорюють сценарій дій на випадок зриву перемир’я з Тегераном

У Пентагоні обговорюють можливість перейменування американської військової операції проти Ірану у разі остаточного зриву режиму припинення вогню. Новою назвою місії може стати Sledgehammer («Кувалда»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням телеканал NBC News.

За інформацією джерел, у Вашингтоні побоюються, що перемир’я між сторонами може не втриматися, а конфлікт знову перейде у фазу масштабної ескалації.

Наразі американська операція проти Ірану має назву Epic Fury («Епічна лють»). Водночас минулого року після ударів США по іранських ядерних об’єктах використовувалася назва Operation Midnight Hammer («Операція Опівнічний молот»).

Як зазначає NBC News, потенційна зміна назви може мати не лише символічне значення. За даними телеканалу, йдеться також про юридичний та політичний аспект, зокрема щодо повноважень адміністрації США вести бойові дії без окремого погодження Конгресу.

На тлі нестабільного перемир’я між Вашингтоном і Тегераном США продовжують нарощувати військову присутність на Близькому Сході. Зокрема, американська сторона перекидає до регіону додаткові системи протиповітряної оборони та авіацію через ризик нового загострення.

Нагадаємо, що в Ізраїлі зростає занепокоєння, що американський президент Дональд Трамп може підписати з Тегераном угоду, яка не усуне фундаментальні причини нинішньої війни. Ізраїльська сторона побоюється сценарію, за якого США погодяться на часткові поступки лише задля швидкого завершення переговорів.

Головним ризиком Тель-Авів вважає формат документа, що може обмежити ядерну програму Ірану лише частково, повністю ігноруючи при цьому розвиток балістичних ракет та фінансування регіональних проксі-угруповань. У такому разі Ізраїль вважатиме підсумки війни незавершеними, оскільки загроза його безпеці з боку мережі маріонеток Тегерана залишиться актуальною.

