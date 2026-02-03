Головна Світ Політика
Сенатор пояснив, що змусить Путіна погодитися закінчити війну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Сенатор пояснив, що змусить Путіна погодитися закінчити війну
Сенатор Ліндсі Грем звернувся до Трампа із закликом передати Україні Tomahawk
фото: AP

Сенатор Ліндсі Грем звернувся до Трампа із закликом розпочати процес передачі ракет

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що нинішній тиск на Росію не зупиняє масовані атаки по Україні, та закликав президента США Дональда Трампа розпочати процес передачі Києву далекобійних ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х

Він назвав очевидним, що «тиск, який ми чинимо на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і припинити масовані атаки проти України, не працює».

За словами сенатора, США та Європа мають з усією рішучістю реалізувати ідею президента Дональда Трампа щодо дій проти покупців російської нафти, які фінансують воєнну машину РФ.

«Президент США Дональд Трамп завдав серйозного удару по економіці Путіна, взявшись за нафтові компанії та нафтопереробні заводи. Тарифи проти Індії – гарний приклад того, як ситуація може змінюватися», – зазначив Грем.

Водночас він звернув увагу, що масовані обстріли Росією України не припиняються.

«Після цієї масованої атаки минулої ночі я закликаю президента США Дональда Трампа розпочати процес надання Україні ракет Tomahawk, що стало б переломним чинником у військовому сенсі. У найближчі дні та тижні ми маємо посилювати тиск на Путіна. Будь-які переговори, які виглядатимуть як надмірна винагорода за агресію, запустять ланцюг катастроф у всьому світі», – написав він.

Грем також наголосив, що якщо переговори приведуть до вільної, сильної та незалежної України, навіть за умови поступок, «світ стане значно стабільнішим».

Раніше, Ліндсі Грем позитивно оцінив підхід адміністрації США до тиску на країни, які купують російську нафту. За його словами, скорочення енергетичних доходів Росії може посилити економічний тиск на Кремль і зменшити ресурси для продовження війни. Грем заявив, що така стратегія починає давати результат і може змусити Москву переглянути свою позицію щодо переговорів.

Теги: Сенат США США ракета Україна

